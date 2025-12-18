VIDEO / Australac srušio franšizni rekord Bullsa u pobjedi protiv Clevelanda

Podijeli :

Chicago je u noći sa srijede na četvrtak pred svojim navijačima nadjačao Cleveland sa 127-111.

Chicago je na domaćem parketu bio bolji od Clevelanda sa 127-111. Ključna je bila posljednja četvrtina kada je domaćin dodatno povećao prednost i osigurao pobjedu, a taj je dio igre Chicago dobio s 32-23.

S 25 poena prvi strijelac Chicaga je bio Coby White, ali je ukupno gledano najbolji igrač pobjedničkog sastava bio Australac Josh Giddey koji je utakmicu okončao s ‘triple-double’ učinkom od 23 poena, 11 skokova i 11 asistencija. Giddey je inače u ovom susretu zabio i pet trica te je tako postao prvi igrač Bullsa u povijesti koji je ‘triple-double’ ostvario s pet ili više trica. Uz Giddeyja i White, Bullsi su imali pomoć i u Nikoli Vučeviću koji je postigao 20 poena uz devet skokova.

Donovan Mitchell je za Cleveland ubacio 32 poena, dok je Darius Garland dodao 15 poena uz šest asistencija i pet skokova.