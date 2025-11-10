VIDEO / Aktualni prvaci gaze sve redom, Šarić bez minuta u porazu Kingsa

Podijeli :

Oklahoma i New York potvrdili su izvrsnu formu, dok se Boston oporavio od prethodnih posrtaja i uspješno svladao Orlando.

Bila je ovo još jedna večer potvrde klase Shai Gilgeous-Alexandera. Zvijezda Oklahome ubacila je 35 poena uz šest asistencija, predvodeći Thunder do pobjede nad Memphisom 114:100.

Grizzliesi su kontrolirali utakmicu do sredine treće četvrtine, no tada je uslijedila klasična oluja iz Oklahome — serija 18:4 i potpuni preokret. Chet Holmgren dodao je 21 poen i sedam skokova, dok je Ajay Mitchell ubilježio 21 poen i šest uhvaćenih lopti.

Na drugoj strani Jaren Jackson postigao je 17 poena. Thunder sada ima omjer 10–1 i djeluje kao jedan od najkompletnijih sastava Zapadne konferencije.

New York je u Madison Square Gardenu pregazio Brooklyn (134:98) i potvrdio da trenutačno drži primat u gradu.

Karl-Anthony Towns bio je dominantan s 28 poena i 12 skokova, dok je Jalen Brunson ubacio 19 poena i upisao sedam asistencija. Knicks su šutirali impresivnih 54% iz igre i pogodili 17 trica, dok su Netsi potpuno potonuli u trećoj četvrtini (35:17).

To je bila četvrta uzastopna pobjeda Knicksa, dok se Brooklyn i dalje muči s pronalaskom ritma.

Nakon niza neuvjerljivih nastupa, Boston je nadjačao Orlando (111:107) i pokazao da može igrati kvalitetno i bez Jaysona Tatuma.

Jaylen Brown bio je ključan igrač s 27 poena, a cijela momčad briljirala je u obrani — Magic je šutirao 44% iz igre i izgubio čak 17 lopti. Ni odlična partija Paola Banchera (28 poena, šest skokova) nije bila dovoljna da spasi goste.

Sacramento Kings u čijoj je momčadi i Dario Šarić, pretrpjela je poraz od Minnesote 144:117, Hrvat nije konkurirao za utakmicu. Najbolji kod Minnesote bio je Anthony Edwards s 26 poena.

NBA rezultati:

Milwaukee Bucks – Houston Rockets 115:122

Orlando Magic -Boston Celtics 107:111

Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder 100:114

New York Knicks – Brooklyn Nets 134:98

Philadelphia 76ers- Detroit Pistons 108:111

Golden State Warriors – Indiana Pacers 114:83

Sacramento Kings – Minnesota Timberwolves 117:144