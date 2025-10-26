VIDEO / Aktualni NBA prvaci stopostotni, upisali i treću pobjedu u sezoni

Shai Gilgeous-Alexander i Chet Holmgren predvodili su Oklahoma City Thunder do pobjede 117:100 nad Hawksima u Atlanti, čime su aktualni NBA prvaci sezonu započeli sa sjajnih 3:0.

Holmgren je postigao 31 poen i ugrabio 12 skokova, dok je Gilgeous-Alexander , MVP i vodeći strijelac prošle sezone, imao 30 poena, pet asistencija i četiri skoka.

“Još uvijek ima prostora za napredak. I to ćemo učiniti. Gilgeous-Alexander, koji je u prve dvije pobjede postigao 55, a zatim 35 poena, pokazao je napredak koji nadilazi njegove mogućnosti”, rekao je trener Thundera Mark Daigneault.

U Philadelphiji je Tyrese Maxey postigao 28 poena, devet asistencija i šest skokova te predvodio domaćine do pobjede 125:121 nad Charlotte Hornetsima nakon dramatične završnicea. Joel Embiid dodao je 20 poena, a LaMelo Ball predvodio je Charlotte s 27 poena, devet skokova i osam asistencija.. Hornetsi su izgubili 11 utakmica zaredom od 76ersa od prosinca 2022.

Josh Giddey iz Chicago Bullsa postigao je 21 poen i osam skokova u pobjedi od 110:98 u gostima nad Orlandom. Paolo Banchero imao je 24 poena i 10 skokova za Magic.

Cedric Coward pogodio je svih šest svojih trica, a iako je ušao s klupe, postigao je najviše 27 poena na utakmici i predvodio domaće Memphis Grizzliese do pobjede nad Indianom 128:103.

Jamal Murray postigao je 23 poena, a trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić imao je triple-double s 14 poena, 14 skokova i 15 asistencija u pobjedi Denver Nuggetsa nad Phoenixom 133:111.

