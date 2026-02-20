VIDEO / Stigao je u Clipperse umjesto Zupca, a sada je dominirao u pobjedi protiv Jokića

Indiana je 2022. šestim pickom drafta izabrala Bennedicta Mathurina, a nakon tri i pol sezone razmijenila ga je u Clipperse za Ivicu Zupca.
U svom drugom nastupu za novu momčad Mathurin je briljirao s 38 poena, čime je izjednačio osobni NBA rekord, te dodao pet skokova i četiri asistencije u pobjedi 115:114 protiv Denvera. Nuggetsi su imali šansu za produžetak, no Jamal Murray je 0.9 sekundi prije kraja promašio treće slobodno bacanje.
Kawhi Leonard ubacio je 23, a Derrick Jones Jr. 22 poena za Clipperse, dok su Denver predvodili Nikola Jokić (22 koša, 17 skokova, šest asistencija) i Murray (20 poena).
Mathurin ove sezone prosječno bilježi 17.4 koša i 5.4 skoka, što su mu najbolje brojke karijere.
Rezultati susreta NBA lige:
San Antonio – Phoenix 121-94
New York – Detroit 111-126
Golden State – Boston 110-121
Sacramento – Orlando 94-131
Chicago – Toronto 101-110
Charlotte – Houston 101-105
Cleveland – Brooklyn 112-84
Philadelphie – Atlanta 107-117
Washington – Indiana 112-105
(Ivica Zubac nije nastupio za Indianu zbog ozljede)
