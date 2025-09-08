Dončić za SK o ispadanju Srbije: Bio sam šokiran, nemam pravo previše komentirati

Podijeli :

U ponedjeljak poslijepodne, dan nakon velike pobjede nad Italijom, slovenska reprezentacija odlučila je odmoriti i preskočiti trening.

Svi osim trojice mladih igrača. Pod vodstvom američkog trenera Grega St. Jeana, koji u Sloveniji radi s Dončićem, a ujedno je i član stožera Los Angeles Lakersa, trenirali su Robert Jurković, Luka Ščuka i Leon Stregar.

Na parketu se ipak pojavilo i jedno poznato lice – Saša Dončić, sportski direktor Košarkaškog saveza Slovenije.

„Mislim da smo bili šokirani, kao i svi nakon poraza od Finske. Nemam previše prava komentirati, ali to je ono što se događa na Europskom prvenstvu. Jedna loša utakmica – ispadneš i ideš kući. A Srbija je bila jedan od glavnih favorita za zlato. Vidimo dosta iznenađenja – Gruzija je svladala Francusku, koja je također bila među tri kandidata za medalju. Prije toga Crna Gora je ispala od Velike Britanije. Latvija je izgubila od Litve, iako su im nedostajala dva ozlijeđena razigravača. Na kraju krajeva, svi su očekivali pobjedu Italije protiv Slovenije, pa… Dogode se rezultati koji nisu bili u planu“, rekao je Saša Dončić.

Neizbježna tema bio je i njegov sin, ujedno i daleko najbolji igrač slovenske reprezentacije – Luka Dončić.

„Luka igra fantastično, kao što vidite. Ne znam što bih rekao, u odličnoj je formi, vidi se da je željan uspjeha. Lijepo predvodi ovu momčad. Za sada je sve super. Odmah nakon što je završio sezonu u doigravanju u Los Angelesu, počeo je trenirati. To se vidi i na njegovom fizičkom izgledu. Nije se ništa posebno promijenilo, samo je počeo raditi jače“, istaknuo je stariji Dončić.

Dobar dio srpskih navijača vjerojatno će nakon ispadanja „Orlova“ u osmini finala Eurobasketa podržavati Sloveniju.

„Drago mi je zbog toga, ali nakon ulaska u četvrtfinale ostali smo čvrsto na zemlji. Nema euforije. Znamo da imamo šansu protiv Njemačke, ali očekujem tešku utakmicu. Nijemci su, zajedno s Turcima, glavni kandidati za zlato u ovom trenutku. Ali to je samo jedna utakmica i vidjet ćemo. Već kad smo se u studenom kvalificirali na Eurobasket, to je bio lijep uspjeh za ovu ekipu. Prolazak skupine bio je dodatni uspjeh, a ulazak u četvrtfinale… Sada je pritisak potpuno nestao i uživat ćemo. To ne znači da ćemo se predati, ali psihičkog tereta više nema.“

Što je Saša Dončić pomislio nakon što je Luka u prvoj četvrtini protiv Italije ubacio čak 22 poena?

„Svašta. Svašta, ali o tome ne bih govorio.“

Slovenija je već s jednom velikom zvijezdom ostvarila bolji rezultat od Srbije, koja je u Rigu došla s momčadi sastavljenom isključivo od NBA i euroligaških igrača.

„Čitao sam što se pisalo o Srbiji u medijima. Znam da su imali problema s bolešću, da je bila prisutna korona, zatim ozljede Bogdanovića, Vukčevića… Nad reprezentacijom Srbije nadvili su se crni oblaci. Naišli su na stvarno odličnu ekipu Finske i to je to. Sve se poklopilo. Bogdanovićev izostanak bio je veliki hendikep za Srbiju. On je vrhunski igrač i to je sigurno jako utjecalo na njihov rezultat“, zaključio je Saša Dončić.

Utakmica Slovenije i Njemačke na rasporedu je u srijedu od 20 sati, a pobjednik će u polufinalu igrati protiv boljeg iz ogleda Finska – Gruzija.