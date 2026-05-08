Marin Rozić za SK otkrio: ‘Slijede nam ljepši dani, Cibona je apsolutno zainteresirana za igranje u Europi, ali…’

Marin Rozić, bivši kapetan Cibone koji je među Vukovima proveo 16 godina kao igrač, obnaša funkciju sportskog direktora kluba iz Savske. Nakon nekoliko teških godina i velike financijske krize koja je prijetila gašenjem kluba, dugogodišnjeg stečaja, preoblikovanja kluba u sportsko dioničko društvo te dolaska obitelji Dodig u vlasničku strukturu, jasno je kako za dvostrukog prvaka Europe dolaze bolji dani.

Dok domaća Premijer liga ulazi u završnicu, Marin Rozić kao sportski direktor i ostali čelnici kluba već rade na momčadi za sljedeću sezonu uz povećani budžet. U razgovoru za Sport Klub, Rozić je otkrio kakvi su planovi Cibone kada je nastup u Europi u pitanju.

Cibona je nedavno dobila novog vlasnika, Kanađanina Victora Dodiga, koji u klub ulazi sa svojim kapitalom. Što nam možeš reći na tu temu, kako sve sada ide?

“Obitelj Dodig, na čelu s Victorom, već je praktički neko vrijeme unutra. Uključena je u sve operacije, u sve procese koji se događaju u Ciboni. Siguran sam da je ovo jedan od povijesnih trenutaka Cibone. Naravno, u onom pozitivnom smislu. Znamo gdje je Cibona bila prije nekih godinu-dvije, zapravo ne tako davno. Vjerujem da sada, ulaskom obitelji Dodig – ne da vjerujem, nego sam uvjeren – da će to sigurno izgledati bolje i da će sve to zajedno ići na jednu puno višu razinu.”

Proveo si u Ciboni 16 godina kao igrač, a ovo ti je zapravo drugi mandat kao sportski direktor. Prošao si ono najbolje vrijeme, kada su plaće bile redovite i kada je klub igrao Euroligu, a prošao si i ono najteže vrijeme kada nije bilo za plaće i kada je klub bio pred gašenjem. Koliko ti to iskustvo znači sada kada si na mjestu sportskog direktora?

“Pa istina jest da sam ja stvarno prošao i nekakvo zlatno doba Cibone, da kažem tako, dane Eurolige, nekakvih velikih pobjeda i tako dalje. A isto tako sam svjedočio ozbiljnim financijskim problemima, gdje su zapravo dani dijelili Cibonu od nestanka. Međutim, u ovom trenutku to je nekako sve iza nas i okrećemo se novoj priči. Dakle, u postupku je pretvorba u sportsko dioničko društvo, gdje će gospodin Dodig i njegova obitelj postati većinski vlasnici Cibone i vjerujem da se to, zapravo sam uvjeren, na kraju krajeva već i vidi.”

Što to znači u praksi, odnosno što navijači Cibone i ljudi koji vole košarku mogu očekivati od kluba u godinama koje dolaze s obzirom na to preoblikovanje?

“Jednostavno, mi dobivamo čovjeka koji je vlasnik Cibone i koji ima ozbiljan pedigre iza sebe. Čovjek koji je tu došao sigurno neće dopustiti bilo kakve probleme da se događaju Ciboni, kao što smo dočekali zadnjih godina. Apsolutno će se počistiti svi problemi iz prošlosti, svi nekakvi ‘kosturi’ iz ormara i Cibona će napokon… Čak već i ove sezone mi funkcioniramo normalno što se tiče financija i tako dalje. Tu nemamo problema. Naravno, u sljedećoj sezoni tu će uslijediti određeno povišenje i budžeta i svega zajedno. Tako da vjerujem da slijede ljepši dani za sve nas koji volimo Cibonu.”

To je sljedeća tema, Marine. Doznao sam kako su čelni ljudi Cibone, koje predvodi direktor Tomislav Šerić, otišli u Barcelonu i tamo pregovaraju na temu gdje i što će Cibona igrati sljedeće sezone. Opcije su FIBA-ina Liga prvaka, moguće i ULEB-ov Eurokup koji prenosi Sport Klub, a moguć je i povratak u ABA ligu. Što se u ovom trenutku čini najizglednijim da će Cibona igrati u novoj sezoni?

“Pa tako je u ovom trenutku, direktor Šerić i član uprave Matko Jovanović su u Barceloni na razgovorima kako s Euroligom, tako i s čelnim ljudima FIBA-e. Jednostavno da vidimo u kojem smjeru ćemo ići, dakle na koji način oni sve to zajedno vide i na kraju krajeva da mi njima prezentiramo nekakav naš projekt, što mi hoćemo i u kojem trenutku se mi sada nalazimo. Dakle, jednostavno, u ovom trenutku sve nekakve opcije koje imamo mi ćemo izvalorizirati, dobro onako razmisliti o svemu zajedno što je možda najbolje za nas u ovom trenutku i u jednom se trenutku odlučiti”, kazao je Rozić dodavši još na tu temu:

“Što se tiče konkretno ovih natjecanja, Cibona je apsolutno zainteresirana za igranje u Europi i u ovom trenutku mi stvarno razmišljamo što, kako i u kojem smjeru da idemo. Pa znaš kako, ono što je nama vrlo bitna stavka je broj utakmica, kvalitetnih europskih utakmica. Sustav Eurokupa, gdje su dvije skupine po deset klubova i imaš devet domaćih i devet gostujućih utakmica, zanimljiv je. Igraš protiv klubova koji možda nisu toliko zvučna imena, međutim imaju strašne budžete. Mi pričamo o budžetima od deset, petnaest milijuna eura i tako dalje. S druge strane imamo Champions ligu (FIBA Liga prvaka, op.a.), dakle moram neku malu digresiju napraviti. Da bismo zapravo došli u Champions ligu, mi prije svega moramo biti ili prvaci Hrvatske ili finalisti da bismo igrali kvalifikacije za Champions ligu. Dakle, ni titula prvaka Hrvatske ne garantira nastup u FIBA-inoj Ligi prvaka, Champions ligi.”

NBA Europe i Cibona?

Tijekom razgovora dotaknuli su se i potencijalnog ulaska NBA lige na europsko tržište. Nedavno je Chus Bueno, čovjek s dugogodišnjim iskustvom rada u NBA-u, preuzeo čelnu poziciju u Euroligi. Rozić je otkrio kako je o toj temi već kratko razgovarao s Victorom Dodigom, koji se s Buenom i osobno poznaje. Iako nitko nema stopostotne informacije i sve je još na razini nagađanja i “ispipavanja terena”, Rozić smatra da na nekakvoj široj mapi “NBA Europe” postoji i Cibona – prije svega zbog činjenice da je Zagreb glavni grad, ima novu zračnu luku i veliku Arenu, a klub nosi povijesni status dvostrukog prvaka Europe. Rozić je uvjeren da će NBA liga prije ili poslije doći u Europu, no tek treba vidjeti po kojim će se parametrima birati klubovi i kako će to natjecanje izgledati.

Jedna od važnijih tema bila je i izgradnja momčadi za sljedeću sezonu. Rozić je svjestan koliko je trenutačno teško privući vrhunske hrvatske igrače, kojih i inače nema puno u europskim natjecanjima. Istaknuo je kako je hrvatsko tržište danas znatno manje primamljivo nego u doba kada je Cibona redovito igrala Euroligu; tada su igrači bili spremni doći i za osjetno manji novac samo kako bi igrali to elitno natjecanje. Cibona se sada nalazi u situaciji gdje igrače mora sama stvarati, ali i privlačiti nastupima u ozbiljnim europskim natjecanjima koja služe kao izlog.

Mali korak naprijed bio je ovosezonski nastup u FIBA Europa Cupu. Iako Cibona nije prošla skupinu, Rozić je taj nastup ocijenio kao lijepo iskustvo koje je pokazalo da su se ljudi u Zagrebu zaželjeli Europe i kompetitivne košarke. Skupina je, dodao je, bila izuzetno jaka, s protivnicima poput Dijona i Reggio Emilije koji raspolažu znatno većim budžetima, a ni ozljede igračima nisu išle na ruku.

Što se tiče domaćeg prvenstva, Rozić je zadovoljan poslom koji odrađuje trener Ivan Rudež, pogotovo kada se uzme u obzir da je klub kasnio sa sklapanjem momčadi. Unatoč nekim teškim periodima i neugodnim porazima, Rozić vjeruje da će Cibona regularni dio sezone završiti na drugom mjestu, čime bi osigurala prednost domaćeg terena u polufinalu i krenula u doigravanje s jasnim ciljem da ode do kraja.

Na kraju razgovora tema je bilo i nezaboravno finale regionalne ABA lige u Zagrebu 2010. godine protiv beogradskog Partizana, kada je 16.000 ljudi svjedočilo šokantnoj trici Dušana Kecmana. Rozić, koji je tada zbog ozljede utakmicu pratio na štakama sa strane, prisjetio se tog bolnog trenutka. No, Zagreb sanja takvu atmosferu i opet želi punu Arenu:

“To je definitivno jedna od utakmica koje želiš zaboraviti! Međutim, ne možeš, svako malo te netko na to podsjeti. Jako često netko spomene taj detalj, ali to je stvarno bio jedan nesvakidašnji događaj. Jesam li vidio trenutak kada je lopta ušla? Uživio sam vidio tek kasnije, na televiziji. U tom trenutku nisam ništa vidio jer sam nakon Bogdanovićeve trice praktički već bio u terenu i slavio.”