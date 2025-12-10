Kruno Simon za SK: ‘Ići po Europi s hrvatskom putovnicom i na silu dovoditi strance nije pravi put’

Podijeli :

Hrvatska košarkaška reprezentacija je pobjedama u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027. godine ponovno stigla u centar pozornosti. Košarka se polako vraća na pravi put, a povodom toga u Basket mušketirima je gostovao Krunoslav Simon, sportski direktor reprezentacije. Dotaknuo se brojnih tema iz reprezentacije, a mi smo izdvojili segment u kojem priča o Jaleenu Smithu, strancu koji igra za Hrvatsku te je pričao o tome razmišlja li Hrvatska o dovođenju novih stranaca.

“Jesam, naljutio sam se na njega. Otvoreno sam mu rekao da su ove dvije utakmice ekstremno bitne, pogotovo ta druga s Izraelcima i da nam je jako stalo da on dođe. On je tu rekao da će svakako doći. Međutim, iskrsnuo je neki problemčić je imao s ozljedom. Je li ga klub pritisnuo da se ne odazove? Prvi čas je ostao u Ankara, na kraju se pojavio. Pokazao se kao jako bitan kotačić iako nije zabio niti jedan poen. On je igrač na kojeg su svi navikli, koji je jako dobar obrambeno i koji ima jako dobrih strana u svojoj igri i on nam je stvarno jako bitan.”

Koji je razlog na kraju zbog čega je došao?

“Ja ne znam što se događalo. Imao sam zadnju informaciju da je odlučio da se ne odazove i onda je nakon tri dana odlučio da osjeća okej i da će odigrati ovu utakmicu, ali da će odraditi samo jedan trening jer izlazi iz te ozljede. Mi smo rekli ako je spreman igrati neka se priključi. On je već dio te ekipe još od mojeg zadnjeg prvenstva koje je bilo u Milanu 2022. godine. Bilo nam je drago kad je rekao da će se priključiti.”

POVEZANO Basket mušketiri: Hrvatska ima priliku koju ne smije propustiti

Razmišljamo li o još nekom strancu?

“Gledajte, to je kompleksna situacija. Ići okolo po Europi s hrvatskom putovnicom i na silu dovoditi igrače da igraju za hrvatsku reprezentaciju, mislim da to nije za nas. Smith je od prvog dana dokazao da je to bio dobar izbor, i igrački i po karakteru. On je već dio ekipe. Pronaći nekoga u par dana nije lako, a i postavlja se pitanje na koga ići. Ako idemo na stranca iz Eurolige, pitanje je hoće li mu klub dati da igra ili trebamo ići na igrača iz Eurokupa. Razmišljao sam o tome jako puno i moj zaključak, a i izbornika, je da do kraja ovog ciklusa idemo sa Smithom pa ćemo vidjeti do kud će nas to dovesti.”