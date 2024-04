VIDEO: Maccabi u play-offu, Žižićev Virtus iznenadio Mijatovićev Efes!

Podijeli :

Doznali smo i sedmog sudionika u play-offu Eurolige.

Bit će to Maccabi Tel Aviv koji je u Beogradu razbio španjolsku Baskoniju 113:85. Već nakon prvog poluvremena Izraelci su imali +22 (53:31) i bilo je jasno da će španjolska ekipa ipak teško to izvući.

Lorenzo Brown bio je najefikasnije lice ekipe iz Tel Aviva s 29 poena, pratio ga je Baldwin s 26. Kod Španjolaca je odličan Codi Miller-McIntyre koji je utakmicu završio s 32 poena.

Maccabi će u play-offu krenuti sa sedmog mjesta i tamo će igrati protiv Panathinaikosa, a Baskonia ne treba žaliti previše jer im slijedi novi okršaj za posljednju kartu u doigravanju Eurolige.

Tamo će igrati protiv Virtus Bologne, i to u Vitoriji, koja je iznenadila Efes u Istanbulu 67:64. Hrvatski trener Tomislav Mijatović nije uspio s turskom ekipom izboriti okršaj za posljednje mjesto u odigravanju, ali sve pohvale na onome što je Mijatović napravio u završnici regularnog dijela.

Tornike Shengelia je bio najbolji strijelac s Virtusa sa 16 poena, dok je hrvatski centar Ante Žižić u pobjedu ugradio četiri poena, tri skoka i jednu asistenciju. Will Clyburn predvodio je Efes s 22 poena.

Branitelj naslova madridski Real u četvrtfinalu će igrati pobjednika susreta Baskonia -Virtus Bologna, Panathinaikos očekuje Maccabi Tel Aviv, a u četvrtfinalu će igrati i Monaco (3) – Fenerbahče (6), te Barcelona (4) – (5) Olympiakos.

Četvrtfinalne serije se igraju na tri pobjede, od 23. travnja do 8. svibnja, a Final Four je od 24. do 26. svibnja u Mercedes Benz Areni u Berlinu.

