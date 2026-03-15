Davor Rimac jedini je Hrvat s NCAA naslovom, a za SK kaže: ‘Nema izrazitog favorita, ali…’

Umirovljeni košarkaš za Sport Klub javio se videovezom iz Istanbul, grada u kojem posljednjih godina radi kao IT stručnjak. No, kako je rekao u razgovoru, i dalje ne propušta utakmice svojih Razorbacksa. Uoči početka NCAA March Madness prisjetio se kako je sve izgledalo sredinom devedesetih godina, ali i što očekuje od ovogodišnjeg turnira.

Davore, kao što je poznato, Florida Gators brane naslov. S obzirom na to da ovaj tjeedan počinje March Madness koji ljubitelji košarke mogu pratiti na programu Sport Kluba, što možemo očekivati ove godine, s naglaskom na Arkansas koji ima dobru generaciju predvođenu budućim NBA igračem, brucošem na poziciji razigravača Dariusom Acuffom?

“Da, za trenera je došao John Calipari, a to je onda odmah automatski povuklo i jako puno sponzora. Znamo svi da se sada dobro plaća i NCAA igračima i puno je lakše boosterima sada dati novac kad znaju da direktno utječe na kvalitetu tima. Generacija je dosta dobra s ovim fantastičnim freshmenom Dariusom Acuffom koji konkurira, a mislim da je i nominiran za John R. Wooden Award, tako da ćemo vidjeti kako će se dalje razvijati ova sezona jer sada kreću one prave utakmice.“

Možete li nam reći nešto više o tim završnim utakmicama turnira? Kako iz vaše perspektive izgleda March Madness i koliko on znači Amerikancima. Poznato je da u rasporedu NBA lige nema utakmica kada se igra finale na Final Fouru?.

“Ljudima je to dosta bitno, a ja to nisam odmah razumio kad sam prvi put došao tamo. Ali s godinama sam vidio koliko je njima važno da budu dio svojeg sveučilišta, tamo gdje su studirali, gdje su diplomirali te i dalje nastavljaju podupirati sveučilište s donacijama, s praćenjem, s odlascima na turnire. Ja sam imao stvarno sreću da sam bio u NCAA-u u tim godinama kada je Arkansas bio TOP 10 ekipa gotovo stalno, skoro svake godine. Mislim da su pobjede Arkansasa dok sam ja bio tamo, tih pet godina s dvije jače generacije, bile na oko 80 posto. To je stvarno nevjerojatan postotak pobjeda, tako da smo stalno bili na tim završnim turnirima. Neki koledži završe odmah krajem trećeg mjeseca, a mi smo uvijek išli na barem dva različita turnira u različite gradove gdje se igraju dva kola.“

Osvojili ste naslov NCAA prvaka 1994., a sljedeće godine igrali ste finale. Po čemu pamtite te utakmice jer ste i vi dali doprinos i pogodili neke važne trice?

“Ja mislim da smo mi dosta ljudi iznenadili jer nismo imali puno superstara, a dobivali smo ekipe kao što su bile Michigan Wolverines men’s basketball, odnosno Jalen Rose i Juwan Howard. Zatim smo dobili Grant Hill u finalu s Duke Blue Devils men’s basketball, pa Jerry Stackhouse i Rasheed Wallace iz North Carolina Tar Heels men’s basketball. No, imali smo više role playera i svi smo znali da ćemo dobiti priliku. Svi smo samo čekali da izađemo na teren i odigramo najbolje što možemo, a na treneru je bilo da nas posloži. Naravno, Corliss Williamson bio je naš najbolji igrač kroz kojeg su išli naš napad i obrana te pritisak 40 minuta po cijelom terenu.“

Spomenuli ste trenera. Tada je to bio Nolan Richardson koji je u međuvremenu uvršten u Hall of Fame koledž košarke, ali i u originalni Hall of Fame u Springfieldu. Koliko je on bio trener ispred svog vremena i po čemu je bio poseban?

“Kod mene je sigurno bilo malo drugačije jer sam preko njega i dospio u Ameriku, prvo u srednju školu, pa kasnije – jer mi je srednja škola bila preko puta koledža – jedini izbor bio je Arkansas i tako se na kraju i dogodilo. Trener je bio stvarno fer, vrhunski motivator, a treninzi su bili stvarno teški. No, on nijednog igrača nije ostavljao sa strane, uvijek bi igrači dobivali priliku. Čim bi se pokazali na treningu da imaju volje i želje trenirati, on bi ih stavljao u ekipu, a onda sve ovisi o nama, o igračima, kako ćemo reagirati. Ja u prve dvije sezone nisam igrao baš puno, ali sam jedno ljeto ostao i stvarno radio na sebi, na igri, na svemu. Čovjek me čim me vidio rekao: ‘Oh, ti izgledaš kao da si spreman doprinijeti.’ Od početka te godine, to je bila sezona 1993./1994., stavljao me u igru i imali smo rotaciju. I još jedna zanimljiva stvar koja je vjerojatno također presudila da budemo toliko dobri jest to da su gotovo svi šutirali trice, osim Corlissa Williamsona. Svaki drugi igrač koji je izašao na teren mogao je zabiti tricu, tako da je ta igra bila malo ispred vremena.“

U vaše vrijeme malo je igrača iz Europe igralo na koledžu, pogotovo iz ovih krajeva. Danas je drukčije. Pratite li neki koledž zbog hrvatskih igrača?

“Da, pratim. Prošle godine u Arkansasu je bio Zvonimir Ivišić kojeg sam upoznao jer sam tada bio u nekom posjetu. Vidim da je otišao na Illinois Fighting Illini men’s basketball, a moja žena, koja je iz Chicago, diplomirala je na Illinois, tako da sada pratim uz Arkansas i Illinois. Vidim da imaju jako puno igrača s naših bivših prostora pa je zanimljivo vidjeti jedan tim koji je baš prebukiran igračima s prostora bivše Jugoslavije.“

Tko po vama ima najveće šanse za osvajanje NCAA titule ove godine?

“Ne znam, ja sam se krenuo baviti veteranskim tenisom pa igram sve Masterse za igrače od 50 godina. Dakle, to je jedna utakmica, slično kao u tenisu, i jako je teško ostvariti konstantu, ući u neku formu. Tijekom tog završnog turnira mogu biti neke ozljede i stvarno momčad mora imati i malo sreće, ali i kvalitetu te uz to dosta široku klupu. Recimo, Arkansas ove godine ima rotaciju od sedam ili osam igrača i sada ako im se jedan ozlijedi, to odmah postaje jako tanko. A što se tiče ovih ekipa, ne znam, UConn Huskies men’s basketball je uvijek tu negdje, Florida je nedavno dobila Arkansas s 30 razlike tako da su oni stvarno jaki. Imaš te neke ‘powerhouse’ momčadi, tu je Duke Blue Devils men’s basketball, imaš i Michigan… Ali nema nekog izrazitog favorita i to će se odlučivati u zadnja dva tjedna.“

U ostatku razgovora za Sport Klub Davor Rimac nam je ispričao što mu je tadašnji predsjednik SAD-a Bill Clinton, veliki navijača Arkansasa, rekao kad su upoznali prilikom osvajanja NCAA naslova te nam je otkrio kako planira posjetiti Arkansas u svibnju jer ima jako dobar razlog za to. A to je legendarni trener Nolan Richardson koji će dobiti statuu.

