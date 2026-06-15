Knicksi iznenadili sve i postali prvaci nakon 53 godine čekanja: ‘Brunson je faca, Spursi ne bi trebali paničariti, ali…’

U najnovijem izdanju emisije "JutroSK" naš Josip Juraj Pajvot ugostio je NBA stručnjaka i komentatora Sport Kluba Ivana Mihovila Klarića, s kojim je analizirao upravo završenu sezonu najjače košarkaške lige svijeta.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
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