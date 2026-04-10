Braća Ivišić ekskluzivno za SK: Hrvatski “Twin Towers” o ludilu March Madnessa, NBA snovima i reprezentaciji

Podijeli :

AP Photo/Eric Gay via Guliver

Hrvatska košarka ponovno ima razloga za ponos, a razlog su blizanci iz Viteza s adresom u Vodicama, 22-godišnji Zvonimir i Tomislav Ivišić, koji su ispisali povijest kao dio hrvatske kolonije na sveučilištu Illinois, stigavši sve do prestižnog Final Foura pred 70 tisuća gledatelja u Indianapolisu.

Njihov košarkaški put pomalo je filmski. Kao dječaci od 12 godina preselili su se s obitelji iz rodnog Viteza u Vodice zbog košarke, prve ozbiljne korake napravili u Šibeniku u Školi košarke Dražen Petrović, kalili se u podgoričkom SC Derbyju, a danas žive američki san. Iako je Zvonimir svoj američki put započeo godinu ranije od Tomislava i to na Kentuckyju kod legendarnog trenera Johna Caliparija, dvije godine kasnije transfer portal ponovno je spojio braću u Illinoisu, momčadi koja zbog čak pet igrača s ovih prostora nosi nadimak “Balkan 5”.

Za Sport Klub, “Twin Towersi” hrvatske košarke govore o nezaboravnom iskustvu March Madnessa, razlikama u američkoj košarci, ali i onom najvažnijem – planovima za NBA ligu i hrvatsku reprezentaciju. Na kraju su se dotakli i prognoze tekuće NBA sezone što možete pogledati u priloženom videu.

Zvonimire, tebi dajemo prednost kao starijem četiri minute. Kakvo je bilo iskustvo igrati na Final Fouru? Da ti je netko rekao to prije početka sezone, bi li bio iznenađen ili bi rekao “to je ok plan”?

Zvonimir Ivišić: “Ma pa ne bi bio iznenađen, ali realno i super bi mi zvučao taj plan. Imali smo dobru ekipu, stvarno sam vjerovao od početka da možemo dogurati do Final Foura.”

Rođeni ste u Vitezu, ali ste kao vrlo mladi došli živjeti u Vodice. Gdje ste zapravo počeli igrati košarku, pamtite li prve treninge?

Tomislav Ivišić: “Da, mi smo se preselili upravo zbog košarke. Prvi klub nam je bio Škola košarke Dražen Petrović, a trener nam je bio Branko Klisović. Naravno sjećamo se svih tih prvih dana, pogotovo i poslije kad se obitelj preselila u Vodice i tamo živimo sada, tamo nam je dom.”

Zvonimire, Šibenik se ne može izgovoriti bez imena Dražena Petrovića. Sigurno vas u Americi pitaju za njega?

Zvonimir Ivišić: “Pa da, pogotovo ovi stariji ljudi ovdje koji se sjećaju Dražena Petrovića kao legendarnog igrača, kao jako dobrog igrača. Ali da, Šibenik, baš dobro ste rekli, poznat je po njemu.”

Tomislave, ti si prvi došao na Illinois, a onda ti se brat pridružio. Koliko je tu bilo pregovaranja? Sigurno ti puno znači što ste opet zajedno.

Tomislav Ivišić: “Pa da, znači puno. Nakon prošle sezone, kad je ušao u taj transfer portal, treneri ovdje su me pitali za njega ‘da li bi ja volio da igramo ponovo zajedno?’. Oni su bili zainteresirani za njega i naravno rekao sam im odmah da jesam.”

Dobili ste nadimak “Balkan 5”, a stigao je i Toni Bilić. Hrvatski izbornik kaže da Illinois igra s europskim štihom. Tomislave, slažeš li se s tim?

Tomislav Ivišić: “Pa slažem se, mislim da je trener već zadnjih par godina uvijek tražio igrače koji šutiraju na svim pozicijama, koji razumiju igru, koji nisu sebični, koji se bore i mislim da je uspio sastaviti ekipu koja ima petorku s Balkana. Uz sve ostalo i da se to uklapa u njegov sistem, da svi šutiraju, da svi dodaju loptu, da svi igraju timski. Takav stil košarke oni žele igrati i u budućnosti tako da mislim da će i u budućnosti dovoditi još balkanskih igrača.”

Zvonimire, promijenio si tri sveučilišta – Kentucky, Arkansas i sad Illinois. Koje su najveće razlike u stilu igre?

Zvonimir Ivišić: “Pa rekao bih da se u Kentuckyju i Arkansasu dosta brže igralo, puno brža košarka. Ali svaki koledž je malo drugačiji, to su novi sistemi, novi treneri, novi igrači i sve je novo. Ali sve je to otprilike isto, pogotovo kad nisi kući, kad si negdje drugdje i nije ti bitno gdje živiš. Bitno ti je da si s dobrim prijateljima, da se trener dobro ponaša prema tebi, da imaš uvjete da treniraš kad možeš. Tako da mi i nije neka velika razlika bila.”

O ISKUSTVU IGRANJA NA FINAL FOURU

Idemo malo o Final Fouru. Tomislav, igrali ste protiv Connecticuta u polufinalu koji je izbacio favorizirani Duke u ludoj utakmici. Reci nam koliko ste po vama bili blizu toga da dođete do finala protiv UConna?

Tomislav: “To protiv Dukea je možda i jedan od najboljih preokreta u March Madnessu i svakako su obje ekipe bile dobre, ali na kraju je UConn pobijedio. Meni se iskreno to čak i više sviđalo jer sam mislio da ćemo imati bolje šanse protiv njih i toj utakmici. Mislim da smo igrali dobro, ali dosta smo promašili zicera koje inače zabijamo i bilo je tu dosta lopti koje su izašle s obruča, tako da mislim da su imali više sreće i na kraju da su prošli.”

Zvone, što ti kažeš? Jeste li želio igrati protiv Camerona Boozera i društvo s Dukea ili?

Zvonimir: “Pa iskreno meni je baš bilo svejedno. Možda sam više htio da igram protiv UConna zato što smo igrali rano na početku ove sezone protiv njih u Madison Square Gardenu u New Yorku i izgubili smo i zato sam želio da opet igramo protiv njih i da ih dobijemo! A što se onog šuta tiče, stvarno je bilo nevjerojatno. Ali to je March Madness, znaš. Tu stvarno moraš igrati 40 minuta i uvijek moraš dići ruku da zasmetaš igraču jer nikad ne znaš kad može ući lopta onako i da izgubiš utakmicu.”

Kako ste vidjeli finale između Michigana i UConna?

Tomislav: “Mislim da je Michigan čitave sezone bio favorit. Stvarno su imali najbolju ekipu i nekako sam znao da će u finalu pobijediti UConn koji je pružio odličan otpor. Borili su se, ali Michigan je jednostavno bila najdominantnija ekipa ove sezone tako da nije bilo nekih iznenađenja u finalu.”

Što ti kažeš Zvone?

Zvonimir: “Isto sam očekivao da će Michigan to osvojiti jer vidjeli smo koliko su bolji od svih ekipa. Pa većinu ekipa su dobili sa 25, 30 razlike, i baš su ,ono, izdominirali. No, UConn je pružio dosta dobar otpor, ali Michigan je to prelagano dobio po mom osjećaju.”

NBA SNOVI I POZIV U REPREZENTACIJU

Izbornik Mijatović vas jako prati što je i rekao u razgovoru za Sport Klub. Pretpostavljam da vam je san jednoga dana odjenuti dres seniorske reprezentacije i možda osvojiti medalju?

Tomislav Ivišić: “Pa mislim da je to san svakom igraču iz Hrvatske, da zaigra za reprezentaciju i naravno da uzme medalju ako je moguće te da se natječe s najvećim natjecanjima. To je i naš san isto i želimo biti dio reprezentacije da joj pomognemo ako je ikako moguće da dođe do medalje. I da, pratimo sve.”

Zvonimire, kakav je tvoj san što se tiče reprezentacije? Postoji li šansa da zaigrate u kvalifikacijama s obzirom na obaveze na fakultetu?

Zvonimir Ivišić: “Pa mi bi jako voljeli predstavljati Hrvatsku na tim velikim natjecanjima i to nam je stvarno san od malena i jedva čekamo da budemo u reprezentaciji, s tim trenerima i s tim velikim igračima također. Ali eto ne znam još kakvi su planovi dok smo ovdje na koledžu jer je malo zeznuto i zbog razloga jer treniramo čitavo ljeto ovdje. Ali nadam se u nekoj bliskoj budućnosti da bi mogli biti tamo.”

Kakvi su vam planovi za NBA ligu i draft? Ostajete li još na koledžu ili?

Zvonimir Ivišić: “Pa zasad bi bilo najbolje tu da ostanemo jer mislim da imamo još mjesta za razvoj, i fizički i mentalno te što se tiče košarke. Tako da imamo još prilike za NBA. Sljedeća sezona bi nam bila zadnja godina tako da idemo strpljivo.”

Tomislave, ostajete dakle zajedno još sljedeću sezonu na Illinoisu da pokušate otići još dalje od polufinala?

Tomislav Ivišić: “Pa imamo šanse, ali u košarci se nikad ne zna šta će biti sljedeće sezone. Trenutno dogovaramo planove za sljedeću sezonu, kako će to sve izgledati, ali obojica ćemo ostati na koledžu sigurno još jednu godinu. Pa ako bude sreće da zajedno odemo u NBA, naravno to nam je cilj.”

Kad biste mogli birati klub u NBA ligi, koji bi to bio?

Tomislav Ivišić: “Ja sam uvijek volio Miami Heat još od generacije kad su LeBron, Dwyane Wade i Chris Bosh bili tamo. Uvijek mi se sviđala ta njihova kultura i čak sam tamo posjetio par puta ovaj svog suigrača iz prošle sezone tako da mislim da bi mi to bilo najbolje jer to mi je najdraži klub.”

Zvonimir Ivišić: “Pa moj najdraži igrač je Kevin Durant koji je igrao u baš dosta klubova. Ali što se tiče mog omiljenog kluba, rekao bih isto Miami Heat ili Lakersi.”

Na kraju razgovora otkrili su nam i tko je po njima najveći favorit za NBA naslov i koje dvije momčadi u ovom trenutku vide kao najbolje.