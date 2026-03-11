BaSKet Mušketiri: Pirej uživa dok OAKA gori

Euroleague 11. ožu 202617:00 0 komentara

Naši Marin Mrduljaš Babo i Saša Živko donose vam novo izdanje emisije "BaSKet Mušketiri". U SK studiju ugostili su bivšeg hrvatskog reprezentativca Mateja Mamića i prokomentirali najaktualnije teme iz Eurolige. Uživajte!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

