BaSKet Mušketiri: Olympiacosu prijeti scenarij iz noćne more

Novo izdanje BaSKet mušketira bavi se duplim kolom Eurolige. Četiri dana zaredom spektakl najbolje europske košarke za vas su komentirali Vedran Babić, Saša Živko i Marin Mrduljaš. Kome se trese stolica, a tko piše pozitivne priče otkrivaju vam naši stručnjaci. Uživajte...
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
