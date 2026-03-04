BaSKet Mušketiri: Hrvatska mora slijediti primjer Marija Hezonje

Košarka - video 4. ožu 202621:11 0 komentara

U novoj epizodi naše emisije Basket Mušketiri u goste je došao košarkaški trener Jakša Vulić, a glavne tema bile su utakmice koje je Hrvatska odigrala protiv Njemačke u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Uživajte!

