Basket Mušketiri: Je li vrijeme za trenersku revoluciju?

Vedran Babić, Marin Mrduljaš i Saša Živko u novoj emisiji Basket mušketira dotaknuli su se nove euroligaške sezone koja je započela sa zanimljivim rezultatima. Pričali su i o brojnim trenerima u najelitnijem klupskom košarkaškom natjecanju, što točno, provjerite u videu!
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
