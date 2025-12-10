Basket mušketiri: Hrvatska ima priliku koju ne smije propustiti

Podijeli :

Basket mušketiri ponovno su se okupili. Standardna dvojka Marin "Babo" Mrduljaš i Saša Živko su u svojim redovima dobili i novo pojačanje. U goste je stigao sportski direktor hrvatske košarkaške reprezentacije. Glavna tema bile su kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo gdje je Hrvatska u prvom ciklusu upisala dvije važne pobjede protiv Cipra i Izraela. Osim toga, na repertoaru su bila i europska natjecanja, Euroliga i Eurokup, koje možete pratiti na programima Sport Kluba.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.