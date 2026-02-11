Basket Mušketiri: Hoće li Dario Šarić biti tajni adut grčkog velikana?

Podijeli :

U novoj emisiji Basket Mušketira naši Marin Mrduljaš "Babo" i Saša Živko ugostili su čak dva gosta. Jedan od njih bio je Ivan Novačić, 40-godišnji košarkaš KK Dinamo Zagreba dok je drugi bio Tomislav Mijatović, izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije. Teme su varirale od domaće košarke, europske košarke, a "na tapeti" je bio i Dario Šarić. Hrvatski košarkaš nekoliko puta je razmijenjen u posljednjim danima trade deadlinea u NBA ligi pa se sve više spominje njegov povratak u Europu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.