BaSKet Mušketiri: Grčkim velikanima prijeti euroligaški fijasko

Komentatori Sport Kluba Marin Mrduljaš Babo i Saša Živko u novoj emisiji "BaSKet Mušketira" ugostili su bivšeg hrvatskog izbornika i donedavnog trenera Trapanija - Jasmina Repešu. U nešto više od 50 minuta razgovarali su o financijskim problemima i stanju talijanskog kluba, ali i o brojnim temama iz Eurolige. Uživajte!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.