VIDEO / Kek za SK o povratku: Ako to bude Rijeka, onda ću biti najsretniji

U danima nakon završetka tog razdoblja, Mariborčanin je ozbiljno razmišljao o tome da završetkom izbornikove karijere okonča i svoju trenersku karijeru. No, u međuvremenu je Matjaž Kek u razgovorima s hrvatskim medijima ponovno dao naslutiti da bi teško odolio novom pozivu u svijet nogometa.

A južno od Kupe ovih su ga dana vrlo intenzivno povezivali s mogućnošću da 64-godišnjak ponovno sjedne na klupu HNK Rijeka, koju je iznimno uspješno vodio između 2013. i 2018. godine.

“Nisam tip koji si radi reklamu, u jednom trenutku mi je čak postalo neugodno. Ja sam Opatijac i nekoliko puta sam otišao pogledati svoju HNK Rijeka. A onda je to odmah postalo problem. Rijeka ima trenera koji je za mene ‘top’ trener. Takve bi glasine meni smetale, a vjerojatno smetaju i njemu. Klub će napraviti svoje analize nakon završetka prvenstva. Istina, izjavio sam u našem zimskom intervjuu da čak razmišljam o odmaku od nogometa, ali ta je misao trajala možda mjesec dana. Jednostavno ne mogu bez toga, jednostavno te vuče. Imam energiju, a znanje – za nekoga da, za nekoga ne”, konkretnom odgovoru na pitanje hoće li ponovno sjesti na klupu ponosa Kvarnera u emisiji Pod prečko izbjegao je Matjaž Kek.

S bivšim slovenskim izbornikom uistinu su se upustili u sjajan verbalni ples o tome kakve su mogućnosti da nekadašnji slovenski izbornik ponovno sjedne na klupu Rijeke. Između ostalog, Gorana Obreza zanimalo je pije li Kek ovih dana koju kavu više s predsjednikom Rijeke Damirom Miškovićem.

“Sezona je još prije nekoliko dana bila u punom jeku, sada im je malo lakše. Slično kao u Sloveniji, i u Hrvatskoj je većina stvari riješena. Zašto bismo pili kavu, imamo kontakt kakav imamo. Rekao sam da znam kako to nije pitanje ovog trenutka, iako se pojavljuje u medijima. Taj moj povratak bio bi povezan s mnogo stvari koje su trenutačno neizvedive. Pustimo vremenu vrijeme, prvenstvo će brzo završiti i klubovi će odlučiti o novoj strategiji. Sada je u hrvatskom nogometnom prostoru vrlo, vrlo snažan GNK Dinamo Zagreb, a mene zanimaju samo pobjede…”, kroz smiješak je zaključio Kek.

Pritom legendarni slovenski trener odmah odbacuje glasine da bi mogao odustati od povratka u HNK Rijeka zato što se boji da bi time mogao “uprljati” svoj gotovo božanski status koji uživa na Kvarneru.

“Rijeka je uz NK Maribor klub koji iznimno poštujem i koji mi je mnogo dao. Pokušao sam mu to vratiti na svoj način. O ponudi Rijeke ne bih razmišljao kao o ponudi bilo kojeg drugog kluba. Ovdje novac nije pitanje. To je posljednja stvar. Ako se u sportu nečega bojiš ili kalkuliraš, to nije pravi način. Povratci mogu donijeti zadovoljstvo ili razočaranje. Iz tog kuta sigurno ne gledam na stvari. Imam dovoljno energije, zdrav sam i imam – za neke više, za neke manje – znanja da se vratim nogometu. Ako to bude Rijeka, ja ću biti najsretniji jer ću se vratiti negdje gdje sam poštovan. Ali nisam toliko naivan da živim od stare slave. Ljudi se mijenjaju, nogomet se mijenjao, mijenjala se Rijeka, promijenio sam se i ja. Taj ‘inat’ je, međutim, u meni još uvijek vrlo živ”, dodao je o toj temi Matjaž Kek.