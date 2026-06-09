VIDEO / Karačić za SK: Modriću je ozljeda možda i dobro došla

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Kako je Hrvatska izgledala u ogledima protiv Belgije i Slovenije te što nam ovi nastupe govore o Vatrenima uoči početka Svjetskog prvenstva, za naše Jutro SK komentirao je bivši igrač i nogometni trener Branko Karačić. Evo što je Dori Jagodić rekao o svom viđenju učinka Hrvatske, taktičkim rješenjima i onome što Dalić još može popraviti prije nego što se sučeli Engleskoj 17. lipnja, ali i zašto smatra da bi Luka Modrić ozljedu jagodične kosti i kratku pauzu mogao iskoristiti u svoju korist.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.