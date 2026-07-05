Jedan od junaka hrvatske pobjede protiv Srbije: ‘Idemo osvojiti Euro’

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Hrvatska U-19 reprezentacija je s 3:0 bila bolja od Srbije u trećem kolu Europskog prvenstva do 19 godina te je tako izborila polufinale prvi put nakon 13 godina. Golove u pobjedi zabili su Lovro Chelfi, Dino Godec i Patrice Čović. Sve je načeo mladi Chelfi koji je član Barcelone, a u ovoj utakmici maestralno je pogodio lijevom nogom za 1:0.

“Dojmovi su fantastični. Naš golman je govorio ‘čuda su moguća’ i mi smo to ostvarili. Brzo smo zabili taj gol i odlično odigrali utakmicu. Baš sam ponosan na dečke. Idemo u polufinale protiv Španjolske. Dat ćemo sve od sebe i idemo osvojiti Euro.”

Polufinale Europskog prvenstva na rasporedu je osmog srpnja u velškom Denbighu, a hrvatski protivnik bit će Španjolska koja je prije dvije godine podigla pobjednički pehar. Španjolci su kroz svoju skupinu prošli s tri pobjede i sjajnom gol-razlikom od 14:0.

U drugom polufinalu sastaju se Ukrajina i Njemačka dok će se za peto mjesto boriti Danska i Italija. Pobjednik tog dvoboja će izboriti Svjetsko prvenstvo do 20 godina koje se 2027. godine igra u Azerbajdžanu. Hrvatska je, kao i preostala tri polufinalista, već izborila svoje mjesto na tom turniru te će na svjetskoj smotri nastupiti prvi put nakon 13 godina.