Izbornik hrvatskih košarkaša: ‘Norvešku shvaćamo maksimalno ozbiljno, ali želimo ostvariti cilj’

Izbornik Mijatović najavio je susrt s Norveškom.

Hrvatska košarkaška reprezentacija ugostit će Norvešku u Opatiji u okviru trećeg kola pretkvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. u Kataru.

Izabranici Tomislava Mijatovića bili su uspješni u prva dva ispita. Prvo su na gostovanju u Bergenu uvjerljivo svladali Norvešku sa 101-68, a potom porazili Dansku u Opatiji rezultatom 100:71.

Pred hrvatskim košarkašima je ‘revanš’ protiv Norvežana, a subotnji susret najavio je izbornik Tomislav Mijatović:

“Iskoristili smo protekli tjedan nakon utakmice s Danskom, koja je odrađena u lijepoj atmosferi u Opatiji, za nekoliko aspekata naše daljnje pripreme. Prvo, za regeneraciju, za oporavak od sitnih ozljeda kojih uvijek ima. Ali, iskoristili smo vrijeme i za uigravanje nekih novih akcija, sustava i poboljšanja nekih čitanja, kako u obrani, tako i u napadu”, započeo je izbornik.

Najavio je Norvežane:

“Pred nama je utakmica s Norveškom koju moramo shvatiti maksimalno ozbiljno, obzirom da je sljedeća u nizu. To je utakmica koja nam može otvoriti vrata prema našem cilju za ove pretkvalifikacije, a to je zauzimanje prvog mjesta. Igrači su to prihvatili te smo svi skupa, od igrača do stožera analizirali i sada se pripremamo još u završna dva dana kako bi priveli utakmicu u svoju korist.”

Za kraj, sažeo je ambicije Hrvatske u nadolazećoj utakmici:

“Želimo pobijediti i razigrati sve igrače te ostvariti zacrtani cilj. Međutim, idemo korak po korak. Prvo Norveška, a onda Danska.”

Utakmica se igra u subotu, u 20.30 sati.