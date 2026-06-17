Ivković za SK razotkrio sve mane Engleske uoči okršaja s Hrvatskom

Hrvatska večeras u 22 sata igra prvu utakmicu Svjetskog prvenstva protiv Engleske, a dvoboj je najavio naš Ivan Ivković koji je u Jutru SK gostovao kod Denisa Draganovića kako bi otkrio ključne mane Tuchelove momčadi.
Hrvatska večeras u 22 sata igra prvu utakmicu Svjetskog prvenstva protiv Engleske, a dvoboj je najavio naš Ivan Ivković koji je u Jutru SK gostovao kod Denisa Draganovića kako bi otkrio ključne mane Tuchelove momčadi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!