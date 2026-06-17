Ivković za SK razotkrio sve mane Engleske uoči okršaja s Hrvatskom

Nogomet 17. lip 202613:18 0 komentara

Hrvatska večeras u 22 sata igra prvu utakmicu Svjetskog prvenstva protiv Engleske, a dvoboj je najavio naš Ivan Ivković koji je u Jutru SK gostovao kod Denisa Draganovića kako bi otkrio ključne mane Tuchelove momčadi.

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