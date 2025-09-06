Ivković: Pobjeda je tu, ali to je jedino dobro što se Hrvatskoj dogodilo jučer

Podijeli :

Hrvatska je sinoć teško došla do pobjede na Farskim Otocima (0:1). Strijelac jedinog gola bio je Andrej Kramarić u 31. minuti, dok je Dominik Livaković obranama spriječio iznenađenje domaćina. Vatreni nisu briljirali, a utakmicu su emisiji Jutro SK prokomentirali naši Josip Juraj Pajvot i Ivan Ivković. Uz to, dotaknuli su se i nadolazećeg ogleda s Crnom Gorom na Maksimiru. Pogledajte razgovor!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.