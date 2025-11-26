VIDEO / Hrvatski talent u Bayernu zabio prvi gol u Ligi prvaka mladih

Podijeli :

U petom kolu Lige prvaka mladih Arsenal je ugostio Bayern Munchen za koji igra mladi hrvatski reprezentativac Ljubo Puljić. U tom susretu je pobjedu upisala engleska momčad s 4:2, ali je Puljić u svom prvom ovosezonskom nastupu u Ligi prvaka zabio svoj prvi pogodak.

Bayern je došao u vodstvo u 25. minutu preko Yila Gashija da bi Topnici izjednačili u 38. preko 15-godišnjeg čuda od djeteta. Max Dowman je nedavno oborio rekord kao najmlađi debitant u Ligi prvaka nastupivši protiv Slavije Prag u prošlom kolu.

Topnici su u drugom dijelu golovima Kyrana Thompsona i Ceadacha O’Neilla došli do vodstva 3:1. Tračak nade za Bavarce donio je Ljubo Puljić golom u 83. minuti susreta.

Ipak, nisu uspjeli doći do remija. Topnici su uspjeli i povećati prednost novim golom Dowmana. Tako je Arsenal nakon četiri poraza u Ligi prvaka mladih došao do prve pobjede. Skočili su tako na 30. mjesto s tri boda dok je Bayern 31. s isto bodova, ali i nešto lošijom gol-razlikom.

Puljiću je ovo bio prvi ovosezonski nastup za Bayern u Ligi prvaka. Lani je upisao sedam nastupa, a godinu ranije dva. 18-godišnjak je u Bayern došao iz Osijeka prije dvije godine.