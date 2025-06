VIDEO / Hrgović nakon slavlja Hajduka na otvaranju priprema: Trebamo vjerovati u proces

Podijeli :

Hajduk je u prvoj pripremnoj utakmici pobijedio CSKA Sofiju 1:0 pogotkom Marka Livaje.

Bijeli u novu sezonu ulaze s trenerom Gonzalom Garcijom, koji je momčad poveo na pripreme prije deset dana.

Utakmicu je komentirao Hajdukov bek Šimun Hrgović:

“Bila nam je to prva pripremna utakmica. Dvije ekipe su odigrale po 45 minuta. Pokušavamo uhvatiti ono što trener od nas zahtijeva. Trener od nas traži taj visoki presing na njihovu zadnju liniju i pokušavamo to usvojiti. Danas nam se to isplatilo u prvim minutama. Bio je lijep pogodak i to smo zadržali”, rekao je i zaključio:

“Nismo im dali prilike za gol. Nismo ni mi stvorili puno prilika, ali zabili smo svoje i jednostavno trebamo vjerovati u proces koji slijedi i ostvarit ćemo ono što želimo.”