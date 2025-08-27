VIDEO / Goropadna Srbija otvorila Eurobasket s +34, Jokić nadomak triple-doublea

Podijeli :

Košarkaši Srbije, koji su po mnogima glavni favoriti za osvajanje Eurobasketa 2025., započeli su nastup očekivano visokom pobjedom nad nedoraslom Estonijom.

Nikakve neizvjesnosti nije bilo u duelu prvog kola skupine A u Rigi između Srbije i Estonije (98:64). Od početka se vidjela ogromna razlika u kvaliteti na strani glavnog favorita za zlato.

Stoga je izbornik Srbije Svetislav Pešić imao luksuz pažljivo rasporediti minutažu svojim najboljim igračima, kako se ne bi previše potrošili, a da istovremeno odigraju dovoljno kako bi uhvatili pravi ritam.

VEZANA VIJEST VIDEO / Crna Gora gubila je 21 razlike, a onda je Vučević uputio suigračima emotivnu poruku Turska deklasirala domaćina Eurobasketa i poslala upozorenje Srbiji

Već nakon prve četvrtine bilo je 32:12, a pred kraj treće četvrtine na semaforu je svijetlilo najvećih +44 za Srbiju, 83:39. Do kraja su Estonci koliko-toliko uspjeli ublažiti poraz i spriječiti ‘stotku’ Srbije.

Nikola Jović bio je najefikasniji u redovima Srbije s 18 koševa, šest asistencija i četiri skoka za samo 16 minuta na parketu. Aleksa Avramović dodao je 13, i Petrušev 12, Bogdan Bogdanović 11 uz sedam asistencija, dok se Nikola Jokić zaustavio se nadomak triple-doublea s 11 koševa, deset skokova i sedam asistencija za 23 minute igre.

U ranije odigranim utakmicama ove skupine Portugal je pobijedio Češku 62:50, dok je Turska nadigrala jednog od domaćina Latviju 93:73.

U drugom kolu u petak 29. kolovoza igraju Turska – Češka, Estonija – Latvija i Portugal – Srbija.

U dramatičnoj utakmici skupine B u Tampereu Finska je pobijedila Švedsku 93:90 uz 28 koševa Laurija Markkanena. U toj skupini Litva je pobijedila Veliku Britaniju 94:70, a Njemačka Crnu Goru 106:76.

U četvrtak se igraju prve utakmice u skupinama C i D, u Limassolu odnosno Katowicama.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.