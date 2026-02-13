Gegenpressing: Utrka za naslov je otvorena, Klassiker bi mogao odlučiti

Podijeli :

Utakmicom Borussije Dortmund i Mainza od 20:30 započinje 22. kolo Bundeslige. Momčad Nike Kovača s pobjedom bi došla na samo -3 od vodećeg Bayerna, kojeg u subotu od 15:30 čeka gostovanje kod Werdera. Shodno tome, naši komentatori Josip Juraj Pajvot i Ivan Ivković u novom "Gegenpressingu" tvrde da je utrka za naslov apsolutno otvorena te da bi međusobni okršaj u 24. kolu na Signal Iduna Parku mogao biti ključan u borbi za naslov njemačkog prvaka. Pogledajte!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.