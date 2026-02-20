Gegenpressing: Borussijin bek zaludio nogometni svijet

Podijeli :

Večeras započinje 23. kolo Bundeslige u kojem će snage odmjeriti Mainz i HSV, a naši stručnjaci za Bundesligu Josip Juraj Pajvot i Ivan Ivković najavili su nadolazeće utakmice pred nama. Poseban fokus je bio i na Julianu Ryersonu, zvijezdi Borussije iz Dortmunda koji je zapeo za oko brojnim klubovima.