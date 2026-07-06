VIDEO / Fenomenalni Mektić srušio četvrte nositelje i izborio četvrtfinale Wimbledona

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Nikola Mektić i Austin Krajicek u ponedjeljak su igrali svoj meč osmine finala parova na Wimbledonu. Njihovi protivnici bili su Talijani Simone Bolelli i Andrea Vavassori. Nakon dramatične borbe na kraju je do pobjede stigao hrvatsko-američki par s 2-1 u setovima.

Prvi set ponudio je tek jednu break priliku. Nju su zaradili Mektić i Krajicek u 11. gemu seta, ali je nisu iskoristili i set je na kraju odlučen u “trinaestoj igri”. Tamo su do vodstva od 5-1 stigli Hrvat i Amerikanac da bi se do 5-4 približili Bolelli i Vavassori. Ipak, hrvatsko-američka kombinacija uspjela je osvojiti sljedeća dva poena te je sa 7-4 došla do prednosti u setovima.

U drugoj dionici Bolelli i Vavassori su do breaka stigli kod 2:2 da bi već u sljedećem gemu priliku za povratak dobili Mektić i Krajicek. Imali su dvije break lopte, no Talijani su bili smireni i na kraju osvojili gem za 4:2. Do kraja seta nisu više imali problema te su sa 6:4 odveli meč u set odluke.

Taj set nalikovao je na prvi jer nije bilo break prilika sve do 5:4 kada Mektić i Krajicek stižu do svoje prve break lopte koja je ujedno bila i meč-lopta. Nju su iskoristili fenomenalnim returnom Mektića koji je tako donio pobjedu od 7:6(4), 4:6, 6:4 i plasman u četvrtfinale gdje čekaju Thanasi Kokkinakis i Aleksandar Kovačević.

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