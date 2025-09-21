F1 Studio: Jesu li lude kvalifikacije u Bakuu najavile Maxov povratak u borbu na naslov?

Nakon ludih kvalifikacija, stiglo je vrijeme i za utrku za Veliku nagradu Azerbajdžana. Naši Antonio Baković i Darjan Petrić i ove nedjelje donose svoja razmišljanja uoči nastavka borbe za naslov. Uživajte u emisiji, a utrku od 13 sati pratite na SK1.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
