Emanuel Ivanišević za SK: ‘Svi očekuju da budem kao Goran, nije se lako nositi s time’

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Mladi hrvatski tenisač Emanuel Ivanišević (18) gostovao je kod naše Dore Jagodić u emisiji JutroSK, gdje je govorio o odlasku na koledž u Sjedinjene Američke Države, životu u sjeni slavnog prezimena te odnosu s ocem Goranom, koji mu i danas pomaže u teniskom razvoju.

Odluku o nastavku karijere i školovanja preko Atlantika donio je zajedno s ocem:

“90 posto mladih sportaša sada odlazi na koledž u SAD, pogotovo u tenisu. Dobijete najbolje uvjete, a usput i novac. Nigdje ne možeš napredovati kao tamo.”

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Na pitanje cijene li ga više u SAD-u nego u Hrvatskoj, odgovorio je:

“Pa, možda i da. Igraš za tim, oni se oslanjaju na tebe, traže te pobjede od tebe. To im je najbitnije.”

Otkrio je i kada bi trebao otputovati u SAD:

“Trebam biti tamo između 12. i 19. kolovoza, tako da ima još vremena. Tamo na mom faksu se igra turnir 250 serije Winston-Salem. Bila bi fora barem da kvalifikacije igram, ha-ha.”

Posebno se osvrnuo na teret prezimena Ivanišević:

“Jako teško. Ima puno očekivanja od svih ljudi. Svi očekuju da budem kao tata, što je jako teško. Napravio je sve što je moguće u tenisu. Nije se lako nositi s time.”

Ipak, ističe da mu je Goran velika podrška:

“Dosta mi pomaže u razvoju. Imam svoje trenere, ali on je uvijek tu kada mi nešto treba, daje savjete i slično. Rekao bih da čak primam bolje savjete od njega, nego od trenera. Prije smo se svađali dosta, ali sada kad sam sazrio to se promijenilo.”

Na pitanje jesu li karakterom slični, kroz smijeh je rekao:

“Rekli su mi da smo isti. Nisam na terenu toliko živčan kao on, ali imam te neke slične pokrete.”

Ne krije ni da bi jednog dana volio imati oca u svom stručnom stožeru:

“Volio bih angažirati u svom timu u budućnosti, ali vidjet ćemo.”

A na pitanje bi li Goran pristao na takvu suradnju, kratko je uz smijeh odgovorio:

“To morate njega pitati.”

U nastavku razgovora Emanuel je istaknuo kako smatra da mu teniski ne nedostaje puno za iskorak na višu razinu, već da najveći prostor za napredak vidi u mentalnom segmentu igre. Složio je i svog idealnog tenisača, pri čemu je oca izdvojio kao najboljeg servera, a otkrio je i tko mu je najdraži član “velike trojke”.

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