Drago Vuković za N1: Tužna je situacija, ne znam koliko je svijetla budućnost u Hrvatskoj

Nakon što je Hrvatska u nedjelju pobjedom protiv Islanda (34:33) osvojila broncu na Europskom prvenstvu u rukometu, N1 je ugostio proslavljenog hrvatskog rukometaša Dragu Vukovića. Splitski rukometaš je za hrvatsku reprezentaciju osvojio brojna odličja, a najviše se ističe zlato s Olimpijskih igara u Ateni 2004. godine.

Koliko su važne ove dvije medalje zaredom?

“Čestitke svim momcima, Daguru Sigurdssonu, našim legendama Denisu Špoljariću i Valteru Matoševiću. Ovo je fenomenalan uspjeh. Doći dva puta zaredom do medalje smo potvrdili da smo u svjetskom vrhu iako je ovo Europsko prvenstvo. Međutim, to je daleko najjače natjecanje na svijetu. Falio nam je Šipić, Raužan se pokazao kao sjajan igrač za budućnost. S toliko ozljeda, viroza, problema mogu reći samo da im skidam kapu.”

Tko je najzaslužniji za uspjeh?

“To je bila situacija oko njegove plaće i zašto ga plaćamo toliko puno, a naši izbornici su kao radili za ‘kikiriki’. Treba svakome dati priliku, znam ga osobno dobro. On me doveo u Berlin, ali me nažalost nije trenirao. Dosta sam pričao s njim. Izborniku dolaze igrači iz klubova i u svakakvim formama. On mora viditi u kakvom su stanju igrači i probati izvući iz svakog igrača maksimum. On je to uspio uz brojna iznenađenja, vratio je Maraša s tribina, a on pomete protivnika, zabije osam, devet golova. Pogodio je, odnosno, analizirao je i te rošade su se pokazale dobrima i opet smo uzeli medalju.”

Koje su nam prednosti, koje mane? Jeste li očekivali više od golmana na ovom prvenstvu?

“Oni su nas malo razmazili, Kuzmanović i Mandić. Oni su fenomenalni golmani i nemam što pričati o njihovim kvalitetama. Nisu imali onoliko obrana koliko su znali imati, oko 15 i 20 obrana. Međutim, u par utakmica su imali dosta ključnih obrana kad se lomio rezultat što je često radio Omeyer protiv nas. On je imao oko 13 ili 14, ali bi onu 14. obranio kad se lomio rezultat. Oni znaju svoje vrijednosti i znaju da uvijek može bolje, čak i kad imate 20 obrana ćete reći da ste mogli još obraniti. Svatko treba sebi znati reći kad je odigrao loše, a kad dobro. Ako oni izbore minutažu u svojim klubovima, nema straha za hrvatski rukomet. Tu mislim na sve igrače, ne samo na golmane.”

Vas je obilježila Morska vila. Koliko je glazbena podloga važna u cijelom tom procesu?

“Mi bismo većinom u sobi slušali muziku. To je dobro za motivaciju, samo moraš paziti da ne izgoriš. Mi bismo se dogovorili koji repertoar pjesama bi se puštao. Ali netko voli svoj mir i stavi svoje slušalice u uši i ne sluša sa zvučnika. Svaki igrač se priprema drugačije. Ima sam suigrača koji je igrao igrice do sekunde kada je trebao izaći na zagrijavanje. Meni je bio gušt slušati dobru muziku koja te nabrijava za utakmicu. To znači. Netko se priprema za u tišini, svatko određuje za sebe.”

Politika je zasjenila veliki uspjeh Hrvatske. Je li se to događalo i u vaše vrijeme?

“Koliko se sjećam, nije bilo uopće. Ovo mi je, iskreno, tužno. Sinoć sam radio noćnu smjenu i do šest sam bio na poslu. Iskreno, ne znam što mi je to trebalo, ali volim raditi. Tužno mi je da koju god stranicu otvorim čitam samo prepucavanja. Jedni osuđuju jedno, drugi drugo. Kad kažete svoje mišljenje, netko će vas podržati, netko ne. No, ovo što je ispalo nakon ovoga svega je stvarno… Politiku ne bih komentirao jer me ne zanima. Zanima me jedino da mojoj djeci bude dobro, a kako sada stvari stoje, ne znam koliko im je svijetla budućnost u Hrvatskoj. To je veći problem nego to tko će pjevati. Ako je želja igrača da on pjeva, ne vidim zašto on ne bi pjevao. Da smo mi tražili da dođe U2 i ako nam ne dođe U2, nećemo doći na doček. To je meni glupo uopće nešto komentirati.”

Koliku ulogu ima Hrvatski rukometni savez, a koliko svlačionica?

“Mi smo imali situaciju gdje smo bili u Pekingu. Godinu dana nisam bio kući. Mi smo uzeli broncu i kad smo se vratili kući, bilo nam je rečeno da ne možeš ići odmah kući, nego moraš ići kod premijerke. Nažalost, politika i sport ne bi trebali ići skupa, ali bez ulaganja politike u infrastrukturu, sporta neće biti. Kad jedna Barbara Matić iz podruma uzme zlato, onda se svi dođu slikat s njom. A što se promijenilo nakon toga? Split je dao pet tenisača među TOP 10, a nema dvoranu za tenis. Bez politike ne može, mi sportaši to ne možemo.”

