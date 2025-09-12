VIDEO / Dodig za SK nakon dva poraza Hrvatske: ‘Nismo pogriješili s podlogom’

Podijeli :

Hrvatska je nakon prvog dana Davis Cupa u zaostatku od 2-0 u susretu protiv Francuske. Dino Prižmić i Marin Čilić upisali su poraze od Corentina Mouteta i Arthura Rinderknecha te tako Hrvatska ima male šanse za prolaz. U subotu program započinje susretom Mate Pavića i Nikole Mektića protiv Benjamina Bonzija i Pierre-Huguesa Herberta. Taj susret i cijeli subotnji dan je u razgovoru s našom Dorom Jagodić najavio novi hrvatski izbornik Ivan Dodig.

“Vidjet ćemo, težak dan za nas danas. Dva teška meča. Prvi meč Dino igrao maratonski meč, ali nije uspio pobijediti. Marin nije uspio uhvatiti ritam, tražio se, ali nije uspiO. Sutra je novi dan. To je draž Davis Cupa, nova šansa. Nadam se da možemo krenuti dobro s parovima i okrenuti ovaj susret.”

Nakon pregleda dana Dodig se okrenuo meču parova.

“Teško je predvidjeti. Parovi su specifični. Mate i Nikola su puno puta za reprezentaciju donosili odlučujuće poene. Nadamo se da to mogu napraviti i sutra. Imaju zahtjevan meč. Herbert je veliki igrač parova koji je sve osvojio. Bonzi također zna igrati parove. Odigrao je nekoliko turnira i snalažljiv je. Bit će zanimljiv meč. Nadam se da će otići u našu korist i da ćemo dobiti priliku za okrenuti ovaj susret.”

Dotaknuo se i toga je li zemljana podloga bila loš odabir.

“Mislim da nije bila greška s podlogom. Napravili smo najbolje što možemo. Oni su danas odradili dva vrhunska meča, po mojim procjenama i iznad prosjeka i onoga što oni mogu, ali svaka čast. Sve su to profesionalni igrači. Ipak, sutra je novi dan i vidjet ćemo.”

Za kraj se dotaknuo planova za kraj sezone jer kako znamo Dodig je najavio kraj svoje dugogodišnje karijere.

“Vidjet ćemo. Neće biti puno toga, ako uopće išta i bude. Moram još malo razmisliti. Dolazi kraj moje karijere, jedne lijepe priče. Okrećem se drugim stvarima, ali ostajem u tenisu. Uživat ću.”