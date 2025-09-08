Čondić u SK Jutru: ‘Ako smo mogli Čehe ‘masakrirati’ 5:1, možemo i Crnu Goru’

Podijeli :

Hrvatska u nedjelju od 20 sati i 45 minuta na Maksimiru igra peto kolo kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Vatreni će igrati protiv Crne Gore koju vodi Robert Prosinečki, a susret je u emisiji SK Jutro najavio naš komentator Petar Čondić.

Kakvu Hrvatsku očekuješ na Maksimiru?

“Blago rečeno nismo briljilrali, ali najbitnije da su tri boda tu i da su vrata za prolaz na Mundijal otvorenija bez nekog stresa i panike što bi se moglo dogoditi nakon puno vremena.

Dalićeva Hrvatska lovi rekord star 30 godina Dalić: Bit će mučenja i protiv Crne Gore, ova utakmica nosi poseban naboj

Očekujem puno fokusiraniju, puno stabilniju i puno koncentriraniju Hrvatsku i definitivno spremniju izdržati kontranapad i brze tranzicije na što će se Crnogorci oslanjati. Pretpostavljam da će se naši najbolji igrači vratiti te da će lopta biti u našim nogama i kontrola u potpunosti na našoj strani.”

Komentirao je potom Čondić još malo igru i nastup Farskih otoka.

“Trka nije bila ekonomična. Situacija je bila takva da se već tijekom utakmice u krupnim kadrovima Dalića moglo zaključiti koliko je ljut, koliko je izrevoltiran našom nemoći u napadačkoj kreaciji. Vidio se nedostatak fantazista, igrača koji može ući između linija Farskih otoka.

Međutim, treba i njima odati priznanje. Odigrali su fanatičnu utakmicu s ogromnom dozom agresivnosti i borbenosti koju dugo nisam vidio od tako kvalitativno ograničene reprezentacije. Mene su zadivili željom. Pokazali su koliko motiv znači protiv jedne velike reprezentacije kada ona nije na najboljoj mogućoj razini u psihološkom segmentu, posebno u dijelu gdje se moraju adaptirati na slabijeg protivnika i na “bunker”.

Naši igrači igraju u najboljim ligama svijeta pa im se nije lako prilagoditi takvom stilu nogometa. Najvažnije da smo ih uspjeli poraziti. Sad kada se dogodi promjena, a vjerojatno hoće jer je to Dalić i najavio, trebali bi vidjeti standardnu strukturu hrvatske reprezentacije.”

O promjenama u sastavu.

“Malo me začudilo, ali postalo je logično da će Modrić dobiti određenu minutažu onog trenutka kad stvari ne funkcioniraju. Tu se vidjelo koliko je Dalić shvatio ozbiljno Farske otoke i koliko nas je uhvatila panika od mogućnosti zalutalog metka koji bi nas koštao dva boda.

Situacija je takva da će Modrić i Perišić igrati od početka, da će Šutalo biti partner Ćaleta-Caru umjesto Pongračića. Vidjet ćemo kakva je situacija sa Stanišićem koji se vratio nakon što je dobio kćer. Očekujem mirniju i sigurniju Hrvatsku koja će više ulaziti u završnicu.

Ono što je nedostajalo, a što očekujem vidjeti u Maksimiru je igrač koji će se vraćati po loptu i otvarati prostor na krilu. To nismo imali niti preko Sose niti preko Jakića koji je počeo utakmicu.

Može li Crna Gora iznenaditi Hrvatsku?

“Razlika u kvaliteti na papiru je prevelika u odnosu na sve druge reprezentacija. Rekao bih da nam je najbliža Češka. Ako smo mogli njih izmasakrirati s 5:1, onda možemo bilo koju drugu reprezentaciju u našoj skupini.

Međutim, Farski otoci su dali do znanja koliko ih moramo shvatiti ozbiljno i respektirati. Naravno da će Dalić reći na konferenciji da treba biti oprezan i da nijedna utakmica nije lagana. Sad je dobio u praksi tu potvrdu prije tri dana. Ja sam uvjeren da na toj lekciji, pouci, možemo odigrati puno kvalitetnije.

Činjenica je da imaju nekolicinu opasnih igrača u napadu. Vukotić iz Partizana, pet utakmica, dva gola i dvije asistencije. Vjerojatno ga očekuje na kraju sezone bolji transfer u jaču ligu. Tu je Krstović, igrač u najboljoj formi i najkonkretniji protiv Češke.

O Jovetiću ne treba trošiti riječi. Tu je i Savić u obrani. Marko Janković, igrač sredine terena iz Qarabaga koji je izborio Ligu prvaka. Imaju više kvalitete na papiru od Farskih otoka, više mogućnosti da nas na individualnoj kvaliteti uspiju savladati ako ne budemo na 100%. Rekao je izbornik da se trebamo paziti skoka, prekida, eventualno nekakvog kornera i ne baš pametno napravljenog prekršaja gdje bi oni iz duge lopte preko Savića i Jovetića mogli doći do prigoda.

Mislim da smo debelo kvalitetnija reprezentacija i da bi sve osim naše pobjede bilo poprilično veliko iznenađenje.”

Prognoza za kraj?

“Jednom smo već igrali protiv Prosinečkog. Bilo je to u Bakuu kad je utakmica završila 0:0. Nadam se da ćemo barem u tom segmentu ovaj put biti bolji pa računam 2:0 za nas. To bi bilo sasvim dovoljno.”