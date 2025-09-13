Čilić za SK: Moutet je protiv mene vjerojatno odigrao meč života

Podijeli :

Hrvatska muška teniska reprezentacija neće igrati na završnici ovogodišnjeg Davis Cupa, svoje mjesto u Bologni od 18. do 23. studenoga osigurala je Francuska koja je nakon četvrtog meča dvoboja u Osijeku povela protiv Hrvatske s nedostižnih 3-1.

Odlučujući treći bod Francuskoj osigurao je Corentin Moutet 7:5, 6:4 pobjedom protiv Marina Čilića.

“Iznimno visok nivo, fizički iscrpljujuć meč. Bilo je tu svakakvih situacija danas, borba s jedne i druge strane, mislim da je on vjerojatno odigrao meč života i ovi uvjeti su mu definitivno išli na ruku. Bio je strašan defanzivac i bilo je iznimno teško ova dva dana. Puno se mora raditi na svom servisu, čak sam osjećao da sam dobro servirao, ali defanziva s njegove strane je bila zbilja nevjerojatna, ali eto, šteta za poraz”, rekao je Čilić nakon meča za Sport Klub.

Koliko vas je ‘ubio’ s promjenama ritma i sliceom?

“On tako igra i to sam i očekivao. Danas je imao visok postotak dobivenih poena kad je odigravao drop shotove, u nekim situacijama sam čak i oklijevao da idem naprijed kad sam mogao. Break lopta za 5:3, ogroman poen gdje sam imao jedan forehand on je iz ograde igrao slice. Nemam što reći, odigrao je dečko na nevjerojatno nivou, žao mi je zbog poraza.”

“Za nas završava sezona što se tiče reprezentacije, ovi su Davis Cup susreti uvijek teški protiv reprezentacija koje su motivirane i imaju sjajne tenisače. Nas veseli što imamo nove mlade igrače koji dolaze i nadamo se da mi iskusniji možemo pomoći da se što bolje prilagode i da dignu svoju igru.”

