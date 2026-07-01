Bivši reprezentativac BiH za SK: ‘Hajduk je najveći klub na Balkanu’

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Uoči šesnaestine finala Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi između Bosne i Hercegovine i SAD-a u emisiji Jutro SK je naš Denis Draganović ugostio nekadašnjeg reprezentativca BiH Darija Damjanovića. Primarno su pričali o utakmici Zmajeva i domaćina Mundijala, no na kraju razgovora dotaknuli su se i situacije Marka Livaje u Hajduku. Ta tema posebno je bliska Damjanovića jer je on bio u splitskom klubu od 2004. do 2007. godine.

Kakav vam je komentar na situaciju u Hajduku?

“Nisam u Hajduku bio u vrijeme Bake Sliškovića i Marka Livaja. Žao mi je što se to događa. Nedavno sam imao intervju o Hajduku i ta priča se potvrđuje. Kao da postoji neko treće lice u Hajduku koje ne dozvoljava dvjema osobama da se spoje i da to ide u jednom pravcu. Ne znam što je u pozadini svega ovoga. Livaja zaslužuje sve pozitivno što mu se nameće na njegova leđa. Svi moramo snositi posljedice za svoje neprofesionalne poteze. Hajduk je najveći klub na Balkanu, to odgovorno tvrdim.

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Svi znamo pogriješiti, svi smo od krvi i mesa, ali ako je obostrana želja da Livaja ostane, tu ne bi trebalo bit problema. Što se tiče Hajduka, nisam objektivan. Hajduk volim i živim. Težak je period, dugo nema naslova, dugo nema tog neopisivog ambijenta. To nedostaje Splitu i žao mi je što je to tako.”

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