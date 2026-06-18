VIDEO / Bivši reprezentativac BiH: ‘Taj igrač je otkriće, dostojna zamjena za Džeku’

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Bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine Bulent Bišćević vjeruje da Zmajevi večeras protiv Švicarske mogu napraviti važan korak prema plasmanu u iduću fazu Svjetskog prvenstva, ali ističe da će momčad morati pokazati puno više samopouzdanja i borbenosti nego u pojedinim dijelovima utakmice protiv Kanade.

Prema njegovim riječima, ključ će biti izdržati početni pritisak Švicaraca i odigrati hrabro od prve minute.

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“Večeras moramo biti oni pravi. Potrebno nam je više samopouzdanja i moramo izdržati njihov početni nalet i pritisak. Ovi momci su pokazali kvalitetu, iako je riječ o dosta mlađoj momčadi. Vjerujem da će večeras odgovoriti na pravi način”, rekao je Bišćević.

Posebno se osvrnuo na mladog napadača Jovu Lukića, koji je pogotkom protiv Kanade skrenuo pažnju nogometne javnosti.

“Jovo Lukić je pravo otkriće i iskreno mi je drago zbog tog dečka. Odrastao je u Bosni i Hercegovini, pokazao talent, izborio odlazak u inozemstvo i danas igra u Rumunjskoj. Iskoristio je povjerenje izbornika, a gol protiv Kanade sigurno će mu dati dodatno samopouzdanje. Mislim da smo u njemu dobili dostojnu zamjenu za Edina Džeku u godinama koje dolaze.”

Ipak, Bišćević naglašava da nijedan pojedinac ne može sam nositi reprezentaciju.

“Ne može ni Jovo, ni Džeko, niti bilo koji napadač sam riješiti utakmicu. Potrebna je podrška cijele momčadi. Posebno nam je važna vezna linija, a upravo je taj segment igre nedostajao protiv Kanade.”

Komentirao je i informacije da bi zdravstveni problemi izbornika Švicarske Murata Yakina mogli utjecati na protivničku momčad.

“Yakin možda neće biti uz teren, ali Švicarska ima stručni stožer koji detaljno poznaje našu reprezentaciju. Oni imaju sve analize i dobro znaju naše vrline i mane. Iskreno, više me brine kako ćemo mi izgledati večeras i u kojem ćemo sastavu istrčati.”

Bišćević vjeruje da bi izbornik Sergej Barbarez mogao napraviti određene korekcije u veznom redu, ali poručuje da stručni stožer najbolje zna stanje unutar momčadi.

“Kod nas uvijek ima tri milijuna izbornika i svi imaju svoje mišljenje. Međutim, Barbarez i njegovi suradnici najbolje znaju tko je spreman i tko može odgovoriti zahtjevima ovakve utakmice. Vidi se da reprezentacija diše kao jedno i da postoji veliko povjerenje prema ljudima koji vode momčad.”

Za kraj je poručio da Bosna i Hercegovina mora pokazati više energije i vratiti prepoznatljiv stil igre.

“Treba nam više borbe, više samopouzdanja i više hrabrosti. Imamo kvalitetne igrače poput Adriana Leona Barišića, Alajbegovića, Esmira Bajraktarevića i Seada Kolašinca. Kada igramo kao momčad i vjerujemo u sebe, možemo parirati svakome.”