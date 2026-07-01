Bivši nogometaš iz Toronta: ‘Evo kako je bilo igrati protiv Modrića 2005. godine’

FIFA World Cup 1. srp 202620:17 0 komentara

Peter Ćurić, bivši nogometaš iz Toronta, našem je Vedranu Babiću ispričao zanimljivu priču vezanu za Luku Modrića. Još 2005. godine, kada je igrao za klub Toronto Croatia, nastupao je protiv U-21 hrvatske reprezentacije, a priznaje da tada nije bio niti svjestan kakva mu igračka veličina stoji na suprotnoj strani. Ispričao je kako su svi već tada zaključili da će 'mali plavi' biti veliki igrač, a kakve je još dojmove imao u ovom susretu s današnjim kapetanom Vatrenih, pogledajte u videu.

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