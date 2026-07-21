Bivši igrač Thuna za SK: ‘Dosta su slabiji nego prošle sezone, ali ovog napadača su puno platili’

Podijeli :

Trener Selver Hodžić, jedan od najboljih stranaca u povijesti Thuna i strijelac njihovog prvog gola u Ligi prvaka, gostovao je kod našeg Denisa Draganovića u najavi utakmice između švicarskog prvaka i Dinama. Uoči prvog susreta 2. pretkola Lige prvaka, koje se sutra igra na Visana stadionu (20h), stručnjak upućen u zbivanja u Thunu dao nam je pogled iznutra na nedavne promjene u klubu koji je od ulaska iz druge lige i ekspresnog, senzacionalnog osvajanja titule, u posljednjim tjednima ostao bez trenera Lustrinellija i nekolicine bitnih prvotimaca. Pojasnio je zašto misli da je ovaj Thun dosta slabiji od onog šampionskog pa izdvojio odakle dolaze najveće prijetnje iz švicarske momčadi, posebno ističući napadača Labeau koji je jedan od najvećih ulaznih transfera kluba.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.