Bivši igrač Hajduka u Jutru SK: ‘Hajduk nema kvalitetu boriti se s Dinamom, realnost je drugo mjesto’

Bivši igrač Hajduka Ivo Cuzzi u emisiji JutroSK komentirao je aktualnosti s Poljuda.

Krenuli smo s najnovijim infrastrukturnim problemima jer čim zapuše jači vjetar, poljudski stadion postaje opća opasnost. Tako su i prije par dana odlomljeni komadi leksana s krova nakon jače bure.

“Stjecajem okolnosti imam običaj šetati ili trčati oko stadiona. Bio sam u to vrijeme parkiran ispod južne tribine i moje vozilo se zaljuljalo pod naletima vjetra. To se nikad nije dogodilo. Počeli su letjeti komadići krova, igrači su bili na terenu tako da je to bilo jedno iskustvo koje mi nije bilo drago, a kamoli igračima”, rekao je Cuzzi za Jutro SK.

U nogometnom dijelu rekao je kako Hajduk nema kvalitetu boriti se s Dinamom za naslov.

“Hajduk u ovom trenutku nema izbora. Momčad nema adekvatnu kvalitetu za borbu s Dinamom za prvo mjesto. Nema ga ni u Europi. Praktički, Hajduk je u fazi da se mora boriti za drugo mjesto. Stalno će oscilirati, deset posto gore, deset posto dolje. Vidjeli smo i protiv Lokomotive da su sretno i spretno dobili tu utakmicu. Za veći iskorak Hajduk mora resetirati politiku vođenja kluba.”

U narednom razdoblju nema ni ozlijeđenog kapetana Marka Livaje.

“To je golem hendikep jer on je više od igrača. On druge čini boljima i sam je izgurao na svojim leđima zadnje četiri godine. Žao mi je da neki mladi igrači nisu eksplodirali pod njegovim vodstvom. On ima 32 godine, ozlijeđen je i kad se u tim godinama igrač počinje ozljeđivati postaje sve teže. On će sigurno i u budućnosti dati nešto, ali Hajduk je morao već naći neke nove l’ivaje’ koji će ga zamijeniti. Bez njega to nije to.”

Tko umjesto njega?

“Možda Rebić. Očekujem od njega nešto konkretno u Vukovaru”, zaključio je Cuzzi.

