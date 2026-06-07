Benković za SK: Škotska ima kvalitetu za nokaut fazu Svjetskog prvenstva

Hrvatska na predstojećem Svjetskom prvenstvu lovi treću uzastopnu medalju, a u sklopu serijala Mundijal Specijal naš Denis Draganović ugostio je 48 sugovornika koji su predstavili sve reprezentacije sudionice turnira u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
O reprezentaciji Škotske govorio je Filip Benković, bivši nogometaš Dinama i Celtica, danas član kineskog Shenzhen Peng Cityja. Škoti će nastup na Mundijalu otvoriti protiv Haitija, a potom ih očekuju dvoboji s Marokom i Brazilom.
Benković vjeruje kako Škotska ima dobre izglede za prolazak skupine i plasman u nokaut-fazu natjecanja:
“To je jedna jako interesantna skupina. Mislim da će tu Škotska imati prostora za napraviti taj korak dalje u nokaut-fazu. Naravno, tu uvijek postoji taj faktor sreće. Pogotovo na tim velikim natjecanjima na kojima u nekim utakmicama teško možeš izabrati favorita. Uvijek se nešto može dogoditi, ali očekujem da će proći skupinu.”
Nekadašnji mladi hrvatski reprezentativac posebno je istaknuo strast škotskih navijača, koju je iz prve ruke upoznao tijekom igranja za Celtic:
“Škoti su dosta veliki fanatici, pogotovo na klupskoj razini. Ja sam to iskusio u Celticu. Imaš osjećaj kao da svaku utakmica igraš finale Lige prvaka. Stvarno uživaš u nogometu.”
Govoreći o reprezentaciji, smatra da je interes javnosti posljednjih godina znatno porastao:
“Što se tiče reprezentacije, mislim da se to podiglo posljednjih godina. Bili su dosta euforični nakon plasmana na Svjetsko prvenstvo. Bit će zanimljiva atmosfera sa Škotima u SAD-u, jer oni su uvijek dobro društvo za slavlje i zabavu.”
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!