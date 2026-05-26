Beljo: Volim biti drugačiji, prvi put sam obukao odijelo, Zajc: Veselit ću se ako Hrvatska ostvari dobar nastup na SP-u

U ponedjeljak navečer odrađena je svečana dodjela nagrada za SuperSport HNL koji je završio proteklog vikenda. Sport Klub je na toj gala večeri predstavljala Ines Švagelj koja je razgovarala s trenerom Dinama Marijom Kovačevićem, trenerom Varaždina Nikolom Šafarićem, igračima Dinama (Dion Drena Beljo, Miha Zajc, Luka Stojković) te igračem Varaždina Tomislavom Duvnjakom koji je nagrađen i za najbolji gol sezone.

Na početku razgovora dobro raspoložen bio je Dion Drena Beljo, najbolji igrač i strijelac SHNL-a, koji je naglasio da je prvi put obukao odijelo koje bilo znatno šire od prosječnog. Zbog toga je naglasio da će ga suigrači zezati zbog toga dugo vremena.

U dobrom raspoloženju bio je i najbolji mladi igrač SHNL-a Luka Stojković koji je naglasio da je presretan zbog pretpoziva u hrvatsku reprezentaciju te da vjeruje da će svojim radom izboriti nastup za Vatrene.

Izjavu je dao i Miha Zajc koji se dotaknuo sezone, nahvalio je učinak Belje i Stojkovića, a posebno je istaknuo i kapetana Josipa Mišića kojega je označio kao najvažnijeg člana ekipe. Za kraj se dotaknuo i Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi. Rekao je kako će s užitkom pogledati prijateljsku utakmicu Hrvatske i Slovenije te je poželio sreću Hrvatskoj i naglasio kako će se veseliti ako Vatreni ostvare dobar rezultat na Svjetskom prvenstvu.

