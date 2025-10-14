Basket mušketiri: Zelena revolucija prijeti velikanima

Podijeli :

U novom izdanju Basket mušketira naši Marin Mrduljaš i Saša Živko ugostili su sportskog novinara i velikog zaljubljenika u košarku Tvrtka Puljića te su se s njim dotaknuli brojnih košarkaških novosti iz Eurolige te najavili četvrto kolo spomenutog natjecanja.