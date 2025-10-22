Basket Mušketiri: ‘Ataman pred problemom koji nije očekivao’

Podijeli :

U novoj epizodi Basket Mušketira nasi Marin Mrduljaš i Saša Živko su ugostili pomoćnog trenera KK Zaboka Borisa Džidića. Pričali su o domaćoj košarci, dotaknuli su se Cibone i Cedevite Junior u FIBA Europe Cupu te Alkara, Dinama i Dubrave koji u igraju u Europskoj sjevernoj ligi, a raspravljali su i o najjačem europskom natjecanju Euroligi čije utakmice novog kola počinju u srijedu navečer.

