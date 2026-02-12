VIDEO / WRC u Švedskoj: ‘U odnosu na Monako, sad ćemo imati isključivo ledenu stazu’

Podijeli :

WRC je ponovno u akciji, nakon Monaka selimo u Švedsku gdje nas čeka uzbudljiva utrka. Sve je to najavio naš komentator Siništa Crnojević, a akciju iz Sknadinavije pratite od 19 sati na SK3.

Čekaju nas drugačiji uvjeti u Švedskoj nego u Monte Carlu, što nas čeka?

“Bit će jako interesantno, zato što smo u Monte Carlu imali na korištenje zimske gume, sa jako malo čavala po asfaltnim cestama, po snijegu i ledu te je bilo malo suhoga. Sad ćemo imati isključivo ledenu stazu, po makadamu, jako uske gume od 135 mm širine. Svaka guma ima oko 384 čavla koje su napravljene od volframa. To je utrka gdje imamo najviše prosječne brzine po brzinskom ispitu.”

Kako se vozači snalaze, koliko su im dragi ovi uvjeti?

“Draga im je jer se vozi jedanput godišnje. Vožnja po ledu nije previše različita od vožnje po makadamu, ali postoje sa strane visoke naslage snijega gdje se vozači mogu odbijati kao po fliperu, kao po nekakvom zidu. Ako malo pretjeraju, ovisi o tvrdoći snijega, mogu i ući unutra. Ako ih to ‘usiše’ mogu i ostati unutra, a ako je previše zaleđeno mogu oštetiti i vozilo.”

Vozači i konstruktori?

“Imamo 5-6 vozača koji bi mogli pobijediti, bit će jako usko po pitanju vremena, odnosno male razlike. Što se tiče konstruktora, zadnjih par godina prevladava Toyota i mislim da će se tako i nastaviti. Ako Hyundai nešto uspije napraviti, bit će to iznenađenje.”

