VIDEO / Verstappenu pole position za sprint u Austinu

Max Verstappen je u noći s petka na subotu pokazao da je njegov Red Bull ponovno na razini. Na Velikoj nagradi SAD-a Nizozemac je ostvario pole position za subotnji sprint. S minimalnom prednošću završio je ispred Landa Norrisa (+0,071) dok je treći Oscar Piastri ipak zaostao nešto više (+0,380). Na iznenađujućem četvrtom mjestu našao se Nico Hulkenberg dok je peti bio George Russell. U prvih 10 još su završili Fernando Alonso, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Alex Albon i Charles Leclerc. Sprint utrka na rasporedu je u 19 sati na Sport Klubu 3, a nakon toga će u 23 početi i kvalifikacije za glavnu utrku u nedjelju.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.