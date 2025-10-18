VIDEO / Verstappen slavio u sprintu i smanjio zaostatak za McLarenima!

Podijeli :

Vozač Red Bulla Max Verstappen treću je godinu zaredom trijumfirao u sprintu za Veliku nagradu Sjedinjenih Država, koji je ove godine vožen u sklopu 19. runde sezone.

Aktualni svjetski prvak u Austinu je stigao do svoje druge pobjede u sprintu ove godine, ispred Georgea Russella u Mercedesu. Njima se na postolju pridružio i vozač Ferrarija Carlos Sainz Junior.

Sprint u Teksasu obilježio je incident na startu, u kojem su utrku završila oba vozača McLarena – Oscar Piastri i Lando Norris.

Sam početak sprinta uvelike je odredio tijek utrke u Austinu. Verstappen je poveo, a odmah iza njega dogodio se veliki sudar u kojem je Nico Hülkenberg iz Kick Saubera udario u Piastrija, koji je potom pokupio Norrisa. U incidentu je sudjelovao i dvostruki svjetski prvak Fernando Alonso, koji je također morao odustati.

Na stazu je tada izašlo sigurnosno vozilo, koje je ostalo do petog kruga. Verstappen je tada vodio ispred Russella, Sainza i dvojca Ferrarija – Charlesa Leclerca i Lewisa Hamiltona. Vozač Mercedesa držao se uz Nizozemca te ga pokušao napasti u osmom krugu, nakon čega su obojica izletjela sa staze, ali je Verstappen zadržao vodstvo. Direkcija utrke ocijenila je da se radilo o trkaćem incidentu.

U međuvremenu je Hamilton pretekao Leclerca, a promjena u poretku nije bilo sve do 16. kruga, kada je Lance Stroll u Aston Martinu izbacio s staze vozača Haasa Estebana Ocona. Zbog toga je ponovno izašlo sigurnosno vozilo, pa je utrka završila u tom režimu. Iza vodeće trojice bio je Hamilton, ispred Leclerca i Alexa Albona u Williamsu. Bodove su osvojili još drugi vozač Red Bulla Yuki Tsunoda te Kimi Antonelli u Mercedesu, nakon što je Ollie Bearman, koji je ciljem prošao osmi, kažnjen zbog izlaska izvan granica staze prilikom pretjecanja Talijana.

Takav rasplet znači da Piastri i dalje vodi u ukupnom poretku s 336 bodova, 22 više od Norrisa, dok je Verstappen treći sa 281 bodom.