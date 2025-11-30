VIDEO / Verstappen nema što izgubiti, sjajnim startom prestigao Norrisa!

Krenula je akcija na pretposljednoj utrci sezone. Lando Norris u Kataru može osigurati naslov, no Max Verstappen na samom je startu pokazao da mu ga ne misli prepustiti tako lako. Nizozemac je sjajnim početkom preuzeo drugo mjesto ispred Norrisa, dok je Oscar Piastri ostao na prvom mjestu. Utrku pratite na SK3!
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
