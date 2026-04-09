VIDEO / Šveđanin najbrži na zagrijavanju pred WRC Croatia Rally

Oliver Solberg postavio je tempo u četvrtak na shakedownu WRC Croatia Rallyja u Rijeci, predvodeći 1-2 rezultat Toyote na povratku prvenstva na čisti asfalt.

Na testu zagrijavanja dugom 3,44 km u blizini Rijeke, Solbergovo vrijeme iz prvog prolaza od 2:17,7 ostalo je nenadmašeno, dok je pobjednik Rallyja u Keniji, Takamoto Katsuta, zaostao 0,4 sekunde nakon poboljšanja u trećem i posljednjem pokušaju. Thierry Neuville bio je treći najbrži, sa zaostatkom od 0,8 sekundi, dok su posade dobile prvi natjecateljski okus suhih i zahtjevnih hrvatskih asfaltnih cesta.

Za Solberga, ovaj izlazak bio je više od same brzine. Natječući se u Hrvatskoj prvi put u Toyoti, Šveđanin je rekao da je etapa bila vrijedna prilika za stjecanje iskustva uoči još jednog asfaltiranog izazova kasnije ovog mjeseca.

„Mislim da je vrlo važno imati uvjete utrke kako bih naučio ovaj automobil za Kanarske otoke“, rekao je. „Prvi put u pravim suhim uvjetima, tako da je sve vrlo drugačije. Osjećaj nije loš, tako da sam zadovoljan.“

Katsuta, koji u Hrvatsku dolazi nakon svoje prve pobjede u Keniji, također očekuje zahtjevan vikend na cestama koje će se brzo mijenjati kako rezanja zavoja budu nanosila prljavštinu na idealnu liniju.

„Bila su to lijepa tri tjedna, ali nekoliko dana nakon Kenije morali smo se fokusirati na ovaj reli“, rekao je. „Bit će to zahtjevan reli kao i uvijek. Dat ću sve od sebe. Subota će biti zanimljiva s puno rezanja.“

Neuville je, u međuvremenu, sugerirao da rani dio natjecanja možda neće odmah odgovarati Hyundaiju, jer Belgijac očekuje razdoblje prilagodbe dok momčad pokušava fino podesiti automobil tijekom relija.

„Bit će pomalo iznenađenje nakon prvih nekoliko brzinskih ispita vidjeti gdje smo“, rekao je. „Na drugom i trećem ispitu uvjeti nam ne idu u prilog, ali vidjet ćemo. Radit ćemo na automobilu tijekom vikenda i moramo pronaći osjećaj. To je vrlo zahtjevan reli. Sviđaju mi se etape, nove ceste su prekrasne, nadam se da ćemo sve posložiti.“

Vodeći u prvenstvu Elfyn Evans bio je četvrti najbrži, 1,3 sekunde iza vodećeg, dok se priprema za otvaranje ceste u petak. Adrien Fourmaux upotpunio je prvih pet, dodatnih 0,4 sekunde iza.

Fourmaux, koji se vraća na reli gdje je 2021. debitirao u najjačoj klasi, bio je ohrabren karakterom izmijenjene rute Croatia Rallyja.

„Uvijek je posebno doći ovdje u Hrvatsku za momčad i za mene, jer sam ovdje debitirao u najjačoj klasi 2021.“, rekao je. „To je vrlo drugačija lokacija, možemo uživati u moru i krajoliku te drukčijem profilu cesta, pa mislim da je to dobra kombinacija za reli.“

Treći vozač Hyundaija Hayden Paddon bio je šesti najbrži u tek svom drugom nastupu ove sezone, a slijedili su ga Sami Pajari, Jon Armstrong i Josh McErlean. Pajari ne očekuje razdoblje privikavanja kada reli započne.

„Osjećaj je jako dobar i pristup na shakedownu nije bio preagresivan, ali osjećaj je stvarno dobar“, rekao je. „Bit će to pravo asfaltno nadmetanje i trebat će imati hrabrosti već od sutra ujutro.“

Croatia Rally stvarno počinje u petak, kada posade očekuje zahtjevna prva etapa smještena u Istria. Osam brzinskih ispita i 126,86 kilometara natjecanja čeka sudionike dok započinje prvi čisto asfaltni reli sezone.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.